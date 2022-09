Ce SSD M.2 pour PS5 est le moins cher pour soulager le stockage de votre console

Si vous êtes l’heureux propriétaire d’une PS5, son stockage a pu déjà vous faire défaut. Afin d’agrandir votre bibliothèque de jeux, le SSD WD_BLACK SN850 va s’avérer bien utile, surtout à ce prix : 85,99 euros contre 169,99 euros à sa sortie.

Le stockage de votre PS5 ou de votre PC commence à saturer ? Le SSD WD_BLACK SN850 est idéal surtout quand il tombe à moins de 86 euros. Ce dernier offre de bonnes performances et remplit parfaitement les conditions demandées par Sony pour l’associer à la PS5. Et avec ses 500 Go, ce SSD va permettre d’étendre la capacité de stockage de votre console et accueillir à nouveau des jeux.

Quels sont les avantages de ce SSD ?

Il propose des débits allant jusqu’à 7 000 Mo/s

Il a l’avantage d’avoir un dissipateur thermique

Et offre 500 Go de stockage supplémentaire

Commercialisé au lancement au tarif de 169,99 euros, mais maintenant affiché à un prix barré de 100,22 euros, le SSD WD_BLACK SN850 avec 500 Go de stockage coûte en ce moment seulement 85,99 euros sur Amazon.

Un SSD qui coche toutes les cases

Depuis un moment, il est possible d’ajouter un SSD M.2 à sa console PlayStation 5. Et pour fonctionner efficacement, il doit respecter diverses exigences techniques. Ça tombe bien, puisque le WD_BLACK SN850 remplit les conditions, car il offre des performances théoriques supérieures aux exigences de Sony, avec son interface PCIe 4.0, ses débits montent jusqu’à 7000 Mo/s en lecture et 5300 Mo/s en écriture.

Il intègre un dissipateur thermique, fortement recommandé, afin d’éviter toute surchauffe pouvant conduire à des pertes de performances de la console. Ce SSD a même été recommandé par l’architecte de la PlayStation 5, Mark Cerny. Et il a d’ailleurs lui-même choisi ce SSD pour sa console — plutôt rassurant.

Un stockage libéré

Ce modèle offre 500 Go de stockage, certes ce n’est pas une énorme capacité, mais du stockage en plus est toujours bienvenu, surtout quand on sait que la console de Sony possède un stockage interne de seulement 667 Go. Grâce à ce SSD, vous aurez davantage d’espace pour pouvoir profiter de plus de jeux vidéo, ou même des applications et des logiciels si vous souhaitez l’associer à un PC. Il assura aussi une bonne stabilité pour les utilisations intensives comme le gaming, l’édition vidéo, la création de contenu et les applications exigeantes.

Pour l’installer, nous vous conseillons cet article qui reprend toutes les étapes à réaliser pour installer le SSD sans problème.

Si vous ne savez pas encore quelle solution est la mieux adaptée, un SSD interne ou bien un disque dur externe pour votre console, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur quel SSD interne et disque dur externe choisir pour la PS5.

