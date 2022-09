À ce prix, le laptop HP équipé d’un i5 12e gen est une excellente affaire

Pour s'équiper à prix réduit aujourd'hui, le PC portable HP Pavillon (15-EG2000NF) est le bon deal à saisir. Il propose une fiche technique musclée, le tout pour moins de 600 euros grâce à une remise de près de 30 %.

Il n’est pas nécessaire de débourser des sommes démesurées pour faire l’acquisition d’un PC portable performant avec une fiche technique intéressante. Si vous souhaitez vous équiper à prix réduit pour la rentrée, le HP Pavillon (15-EG2000NF) assure de bonnes performances grâce à son processeur Intel Core de dernière génération. Et grâce à une remise de 250 euros, le rapport performances-prix devient plus attractif que d’habitude.

Les points à retenir de ce laptop HP

Un design compact avec de belles finitions

Le combo i5 12e gen + 16 Go de RAM + SSD 512 Go

Une bonne autonomie couplée à la charge rapide

Au lieu d’un prix barré à 849,99 euros, l’ordinateur portable HP Pavillon (15-EG2000NF) est dorénavant proposé à 599,99 euros sur le site Darty, soit près de 30 % d’économie sur la facture.

Un laptop épuré et compact

La gamme Pavillon de HP prend des allures premium qui ne laisse pas indifférent. Ici, le modèle 15-EG2000NF aborde de belles finitions à la fois sobre et élégante. On retrouve un châssis métallique et un écran aux bordures fines. Grâce à son poids de seulement 1,74 kg, ce laptop profite d’un design tout en légèreté, et peu encombrant pour la taille de son écran — il sera donc idéal pour se glisser dans votre sac à dos afin de vous accompagner partout.

Pensé pour un usage quotidien, ce PC portable est idéal pour consulter différents contenus multimédias. Il dispose d’une dalle IPS de 15,6 pouces en définition Full HD (1 920 x 1 080p) de bonne facture, qui sera agréable à utiliser au quotidien, que cela soit pour de la bureautique ou pour regarder des films et des séries, notamment grâce à son angle de vision de 178°. D’ailleurs, le constructeur propose même un système audio de qualité grâce à la présence de haut-parleurs de la marque Bang & Olufsen.

Une configuration puissante pour le prix

Avec sa fiche technique, ce PC portable est particulièrement équilibré et efficace pour supporter les tâches du quotidien, même les plus poussées, ou bien faire tourner avec fluidité toutes vos applications sans ralentissement. Pour cela, il s’équipe d’un processeur i5 de 12e génération (1235U) cadencé à 1,3 GHz (Turbo Boost à 4,4 GHz). Le tout est épaulé par 16 Go de mémoire vive. De plus, avec son SSD de 512 Go, il propose une expérience utilisateur totalement fluide sous Windows 11, et apporte plus de rapidité au lancement de vos logiciels, en plus de réduire les temps de chargement.

Au niveau de l’autonomie, elle est assurée par une batterie de 41 Wh. D’après le constructeur, l’ultrabook tiendrait jusqu’à 10 heures en usage classique. Cette durée peut varier en fonction de votre utilisation, et fort heureusement ce laptop est compatible avec la charge rapide. Au bout de 45 minutes de charge, la batterie récupère 50 % de son autonomie. Une fois les 50 % atteint, la vitesse de chargement revient à la vitesse normale. Pour finir, côté connectique, cet ultrabook s’équipe d’un port USB Type-C, deux ports USB Type-A, un port HDMI 2.1, ainsi qu’une prise casque/microphone.

Budget limité ? Découvrez d’autres références plus abordables

Si vous souhaitez comparer le HP Pavillon (15-EG2000NF) avec d’autres références que nous recommandons chez Frandroid, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs ordinateurs portables à moins de 500 euros.

