Demain, il sera trop tard pour s’abonner à Disney+ pour seulement 1,99 €

Si vous n'avez pas encore regardé la série Obi-Wan Kenobi ou les autres séries dans le monde de Marvel, c'est le moment de faire du binge-watching puisque l'abonnement Disney+ est actuellement proposé à seulement 1,99 euro le premier mois.

Cela fait maintenant plus de deux ans que la plateforme Disney+ est arrivée en France. Il faut dire qu’elle rencontre un franc succès, puisqu’à l’heure où nous écrivons ces lignes ce n’est pas moins de 152 millions de gens qui se sont abonnés à ce service de streaming. Et pendant le Disney+ Day, il y a fort à parier que de nombreux autres rejoindront la plateforme grâce à une offre qui divise tout simplement par plus de 4 le prix du premier mois.

Disney+, c’est quoi ?

Toutes les franchises de Disney, Star Wars, Marvel, etc.

La catégorie « Star » pour du contenu plus adulte

Accessible sur navigateur, smartphone/tablette et TV

Au lieu de 8,99 euros, le premier mois d’abonnement au service Disney+ est aujourd’hui disponible à seulement 1,99 euro, puis repasse au tarif normal à partir du deuxième mois. L’offre est valable jusqu’au 20 septembre 2022.

Un catalogue riche en pop culture, mais pas que

Le succès de Disney+ n’a rien d’étonnant. En effet, le service SVOD de Mickey rassemble toutes les franchises qui ont bercé l’enfance de la plupart des individus de cette planète, et enrichit le tout avec du nouveau contenu. On a eu récemment droit à de nouvelles séries dans l’univers de Marvel, comme WandaVision, Loki ou encore plus récemment She-Hulk Avocate, mais aussi sur la saga Star Wars avec la série Obi-Wan Kenobi, où Evan Mcgregor a repris son rôle de maître Jedi plusieurs années après la prélogie. Il ne faut également pas oublier tous les films Disney et Pixar ainsi que les documentaires de National Geographic.

Chez Disney, ils savent effectivement jouer sur la nostalgie, mais ne basent pas uniquement leur stratégie là-dessus puisqu’on retrouve également du contenu jugé plus adulte avec la catégorie Star, ajouté en février 2021. Il y a alors de nombreux films et séries issus d’ABC, de la Fox ou encore de la plateforme Hulu (uniquement disponible aux États-Unis). Vous retrouverez alors l’intégrale de Desparate Housewives, X-Files ou encore How I met your Mother, où cette dernière a même eu droit à une nouvelle adaptation : How I met your Father. On a également eu quelques pépites françaises, notamment avec la série Parallèles.

Un service accessible partout

L’abonnement Disney+ donne accès au service en illimité avec un partage jusqu’à 4 écrans en 4K HDR, avec la possibilité de créer jusqu’à 8 profils différents. Il est aussi possible de regarder le contenu de la plateforme sur un smartphone ou tablette (iOS et Android) via l’application, sur PC/Mac depuis votre navigateur ou encore sur un téléviseur avec une box Android TV ou Apple TV. Notez que Disney+ est également compatible avec la fonctionnalité Chromecast de Google et AirPlay d’Apple.

Quelle plateforme de streaming choisir ?

Pour en savoir encore plus sur les différentes plateformes de streaming telles que Netflix, OCS, Prime Video et autres, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs services de SVOD en 2022.

