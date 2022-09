Galaxy Tab A8 : la tablette abordable de Samsung ne coûte plus que 179 €

La Galaxy Tab A8 (2021) est la tablette accessible de Samsung. Cette petite ardoise de 10,5 pouces est idéale pour consulter du contenu, et plaira au plus grand nombre grâce à son petit prix qui est aujourd’hui abaissé à 179,99 euros au lieu de 249 euros sur Cdiscount.

De nouveaux acteurs font leur apparition sur le marché des tablettes Android. Après Xiaomi, Realme, c’est à présent Oppo qui se lance dans ce secteur. La concurrence s’intensifie donc pour Samsung, mais le constructeur coréen propose des solutions très convaincantes que ce soit sur le segment premium ou entrée de gamme. Pour cette dernière catégorie, la firme propose d’ailleurs sa Galaxy Tab A8 sortie en 2021, une tablette qui se rapproche de l’esthétique des modèles plus haut de gamme, avec un prix attractif pour convenir aux budgets plus restreints. Elle devient plus intéressante aujourd’hui grâce à une remise de 70 euros.

Les points forts de la Galaxy Tab A8 (2021)

Une tablette entrée de gamme au design soigné

Une puissance suffisante au quotidien

Deux jours d’autonomie

Sortie au prix de 249 euros, puis remisée à 199 euros, la Samsung Galaxy Tab A8 (2021) est actuellement disponible en promotion à 179,99 euros sur Cdiscount.

Une conception réussie pour le prix

Présentée en fin d’année dernière, la Samsung Galaxy Tab A8 (2021) est une tablette entrée de gamme qui vient remplacer la Tab A7. Pour cette nouvelle itération Samsung, apporte un soin particulier sur le design, et propose un look raffiné avec un cadre métallique digne des tablettes haut de gamme. Un changement qui fait plaisir aux yeux, c’est l’écran qui s’agrandit en passant à 10,5 pouces, pour assurer une meilleure immersion que sur le modèle précédent.

Côté écran, même si l’on a affaire à du LCD (FHD+) et non de l’OLED, la Tab A8 est suffisante pour regarder vos contenus préférés. La marque ajoute même quatre haut-parleurs compatibles Dolby Atmos pour améliorer la qualité sonore. Autrement, la prise en main est très agréable et avec ses 6,9 mm d’épaisseur elle est facilement transportable malgré une légère prise de poids par rapport au modèle précédent (476 grammes contre 508 grammes maintenant).

Des améliorations bienvenues

À l’intérieur de l’appareil, on retrouve une puce entrée de gamme : la Tiger T618 épaulée ici par 3 Go de mémoire vive. Ce processeur n’évolue pas grandement, mais Samsung promet une amélioration au niveau du processeur et de la partie graphique, dont la puissance a été améliorée de 10 % pour plus de fluidité et de rapidité. Elle conviendra à des usages classiques et pour jouer à des jeux 2D disponibles sur le Play Store, regarder des vidéos, surfer sur Internet ou les réseaux sociaux et tout ça sans aucune difficulté. Au niveau de l’interface, Samsung a intégré Android 11, au travers de l’interface maison One UI. Côté stockage, ce modèle offre 32 Go de stockage, mais sachez que la mémoire est extensible jusqu’à 1 To via une carte microSD.

Pour la partie autonomie, la Tab A8 embarque une batterie de 7 040 mAh pour faire tenir l’appareil pendant au moins 2 jours en utilisation classique. En revanche, la recharge se fait lentement, il faudra donc attendre longtemps pour faire le plein de la batterie. Enfin, côté photo, on trouve à l’arrière un capteur de 8 mégapixels avec autofocus, et une caméra selfie de 5 mégapixels. Une faible qualité, mais qui reste convenable pour converser en visio avec vos proches et réaliser quelques clichés à la volée.

Découvrez ce que propose la concurrence

Si vous souhaitez comparer la Samsung Galaxy Tab A8 (2021) avec les autres références disponibles sur le marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures tablettes tactiles à choisir en 2022.

