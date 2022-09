À ce prix, ce TV 4K 65 pouces de Philips (compatible VRR) est un super deal

Si vous souhaitez vous procurer un téléviseur doté d'une grande diagonale sans y mettre le prix, Cdiscount propose le TV 4K Philips de 65 pouces à partir de seulement 449 euros. Une belle affaire pour un TV de cette taille.

Les téléviseurs 65 pouces sont aujourd’hui les plus recherchés — et les plus achetés — devant les TV 55 pouces. Même si l’encombrement est plus important, l’étendue de l’affichage est plus agréable et confortable au quotidien. Les téléviseurs d’une diagonale de 65 pouces font vivre une expérience grand écran comme cinéma, pour un prix parfois très accessible. C’est le cas du modèle 65PUS7556 de Philips qui se négocie aujourd’hui à moins de 500 euros. L’occasion de profiter de vos films et séries dans de bonnes conditions.

Ce qu’il faut retenir de ce TV Philips

Un écran immersif d’une diagonale de 65 pouces.

Compatible 4K, HDR10+, Dolby Vision/Atmos.

Quelques fonctionnalités gaming et l’OS Android TV.

Petit plus : la technologie Ambilight.

Proposé aux alentours des 800 euros, puis remisé à 529 euros, le TV Philips 65PUS7556 est en ce moment disponible à 499 euros seulement sur Cdiscount. Et si vous êtes membres Cdiscount à volonté, il passe à 449 euros en utilisant le code promo « TVPHIL50 ».

Une diagonale plus que confortable

Au niveau du design de ses téléviseurs, Philips sait y faire. La référence 65PUS7556 ne fait pas exception, avec ses bordures fines tout autour de l’écran et son cadre métal argenté qui rendent l’ensemble plutôt sobre et élégant. Avec ces 164 centimètres, il faudra s’assurer d’avoir suffisamment de place dans le salon avant de l’acheter. Cette diagonale de 65 pouces est en tout cas plus que confortable pour profiter de ses séries et films dans les meilleures conditions.

Même si ce modèle fait l’impasse sur l’Ambilight, il propose une définition 4K, ainsi que les compatibilités HDR10+, Dolby Vision ou encore le Dolby Atmos pour un son vaste et immersif. Il embarque aussi le puissant processeur Philips P5, qui s’occupera d’upscaler tous vos contenus en 4K.

Pas d’Android TV, mais une fonction gaming bien appréciée

La plupart des téléviseurs de chez Philips tournent sous Android TV, mais ce n’est pas le cas de cette télé qui intègre l’interface maison de la marque : Saphi. On regrette l’accès au Google au Play Store, mais cette OS a le mérite d’être fluide et simple à utiliser. On y retrouve les applications phares comme Netflix, Prime Video ou Disney+. Le téléviseur est même compatible avec l’assistant vocal de Google, pour pouvoir contrôler votre téléviseur avec votre voix.

Le téléviseur a un atout dans sa manche : il est compatible avec le taux de rafraîchissement variable de l’image (VRR). Cette technologie offre une meilleure expérience en jeu, puisqu’elle permet d’améliorer la netteté de l’image et d’éliminer les déchirures d’écran. C’est une bonne chose, d’autant plus que Sony a annoncé l’arrivée de la VRR sur la PS5. En revanche, le téléviseur ne dispose pas de port HDMI 2.1 pour profiter de la 4K@120 Hz, car la dalle est bloquée à 60 Hz. Au niveau de la connectique, on retrouve un port antenne TV, trois ports HDMI, un port Ethernet, deux ports USB, un port jack et un port optique.

