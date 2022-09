Le récent TV LG OLED55B2 avec HDMI 2.1 (4K@120 Hz) est 550 € moins cher pour les French Days

Vous avez comme projet de changer votre téléviseur ? Nous avons l’offre qu’il vous faut : le nouveau TV LG OLED de la gamme B2 (2022) en 55 pouces, qui propose une foule de fonctionnalités, est aujourd’hui disponible à partir de 939 euros au lieu de 1 499 euros habituellement.

Parmi les téléviseurs 2022 de chez LG, les séries A2 et B2 sont les moins onéreuses qui succèdent aux A1 et B1. Si les deux modèles embarquent un nouveau processeur, le modèle B2 est plus intéressant notamment pour les gamers puisqu’il intègre une dalle avec un taux de fréquences d’image optimale, idéale pour les consoles next-gen. Pour les intéressés, la référence de 55 pouces bénéficie de plus de 550 euros de réduction pendant les French Days.

Les atouts du TV LG OLEDB2 (2022)

Une dalle OLED 55″ de qualité (4K UHD)

Compatible HDR10, Dolby Vision IQ et Atmos

Des modes gaming (VRR, ALLM…) + HDMI 2.1 pour la 4K@120 Hz

WebOS : une interface fluide et intuitive

Initialement au prix de 1 499 euros, le TV LG OLED55B2 2022 de 55 pouces s'affiche désormais à 949 euros chez Cdiscount en utilisant le code promo « 50DES499 » . Les membres CDAV peuvent l'obtenir pour 10 euros de moins avec le code « 60DES499CDAV » . On trouve aussi le modèle A2 un peu moins performant en promotion à 799 euros chez Rue du Commerce.

Un TV OLED de qualité

Pour sa nouvelle gamme B2, LG n’opère pas de réel changement par rapport à la gamme précédente. La qualité de fabrication reste toujours au rendez-vous : le TV mise sur un design quasi borderless pour ne pas empiéter l’image transmise par l’écran. Sa dalle de 55 pouces est très agréable à regarder, d’autant plus qu’elle est OLED offrant des contrastes infinis, des noirs bien profonds et une très bonne calibration des couleurs avec un pic de luminosité qui monte jusqu’à 600 nits.

Le TV profite d’une définition native 4K UHD (3 840 x 2 160 pixels), offrant une excellente finesse d’image. L’une des nouveautés de cette année est qu’il profite du processeur Alpha 7 Gen 5 (contre Alpha 7 Gen 4 sur l’ancien modèle). Ce processeur permet d’obtenir un rendu très détaillé, et de bons ajustements au niveau des images et du son. D’ailleurs, ce modèle est compatible avec les meilleures normes vidéo à savoir, le HDR10 et le Dolby Vision IQ pour une expérience comme au cinéma. Quant à la partie audio, elle est assurée par du Dolby Atmos pour un résultat bien immersif.

Idéal pour les gameurs

En plus des amateurs de cinéma, LG tient à satisfaire les joueurs et joueuses avec sa série B2. Pour celles et ceux qui détiennent une console next-gen, le TV LG B2 propose deux ports HDMI 2.1. Grâce à cela, le TV est capable de retransmettre de manière authentique les performances des consoles Xbox Series X et PlayStation 5. Vous pourrez profiter de vos jeux en 4K avec un taux de rafraîchissement de 120 images par seconde. Vos gameplay seront fluides avec des images plus nettes, sans latence et sans déchirure d’écran, grâce à la présence du mode ALLM, du taux de rafraîchissement variable (VRR) et la technologie G-Sync et AMD FreeSync.

Une expérience utilisateur fluide

Qui dit LG, dit système d’exploitation WebOS et il profite de la dernière version : webOS 22. Cette interface propose toujours une navigation intuitive et fluide, mais avec quelques nouveautés. Un nouveau menu Multi-view permet de fractionner l’écran en deux afin d’y voir deux programmes différents. Il est possible à présent de créer un profil pour que vos contenus soient suggérés en fonction de ce que l’on regarde. Une autre fonction est dédiée à la famille avec une option de protection des yeux pour les plus jeunes, une limite du volume maximal, la possibilité d’encadrer les temps d’utilisation et un rapport sur les temps d’écran.

Une dernière permet d’afficher des images de veille, diffuser de la musique quand le TV est en veille. Bien entendu, on peut accéder rapidement aux applications phares, comme Netflix, Disney +, Prime Video ou YouTube. Le TV est aussi compatible avec les différents assistants vocaux du marché. Enfin, il est également possible de diffuser du contenu depuis votre smartphone, en passant par Miracast ou AirPlay 2.

Ne ratez aucune offre des French Days 2022

L’édition de la rentrée pour les French Days a officiellement commencé le vendredi 23 septembre 2022 en France et se termine lundi prochain. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures promotions. Voici les offres que l’on recommande chez Frandroid.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

