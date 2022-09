OnePlus 9 Pro : le prix de cet ancien flagship dégringole de façon inédite (-55 %)

Après plus d’un an d’existence, le OnePlus 9 Pro reste un smartphone haut de gamme très recommandable aujourd’hui, et ce, même avec l’arrivée de son successeur. Il est d’ailleurs à un super prix actuellement : 419 euros contre 919 euros à sa sortie.

Les OnePlus 10 Pro et 10T sont les plus récentes références qui font partie du haut du panier de la marque. Avant eux, il y a eu le OnePlus 9 Pro sorti l’année dernière, qui offre des caractéristiques toujours performantes et reste encore aujourd’hui un excellent choix, surtout au vu de son prix actuel. Noté 9/10 dans nos colonnes, il profite en ce moment de 500 euros de réduction par rapport à son prix de lancement.

Le OnePlus 9 Pro en quelques mots

Un bel écran AMOLED QHD+ à 120 Hz

Des performances assurées par le Snapdragon 888

La présence d’une charge filaire 65 W et sans fil 50 W

Sortie au prix de 919 euros, le OnePlus 9 Pro (8 + 128 Go) est proposé à 619 euros sur le site officiel, mais en utilisant le code TAKE9PRO, le téléphone tombe à 419 euros seulement.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le OnePlus 9 Pro. Le tableau se met à jour automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le OnePlus 9 Pro au meilleur prix ?

Un smartphone qui en a toujours dans le ventre

Même avec l’arrivée de son successeur, le OnePlus 9 Pro reste un très bon smartphone premium. Ses finitions sont exemplaires, avec des bords incurvés qui font leur effet une fois en main. Il s’équipe d’un grand écran AMOLED de 6,7 pouces, tout comme le OnePlus 10T, mais avec une définition QHD+. Résultat : c’est un plaisir pour les yeux avec un rendu des couleurs fidèles et une luminosité maximale excellente. La dalle est parfaite pour regarder du contenu et s’accompagne en plus, d’un taux de rafraichissement à 120 Hz afin d’offrir une bonne fluidité en navigation. Le tout protégé par du Gorilla Glass.

Au niveau des performances, le OnePlus 9 Pro n’est certes pas propulsé par la dernière puce de chez Qualcomm, il intègre le Snapdragon 888 couplé à 8 Go de RAM. Cette puce a équipé la majorité des smartphones premium de l’année 2021, et a encore de beaux jours devant soi. Cette configuration répond encore aujourd’hui à tous les usages que l’on peut avoir d’un smartphone, même de faire tourner les derniers jeux mobiles dans leur meilleure qualité graphique. Le téléphone tourne sous OxygenOS 12 basé sur Android 12. OnePlus a d’ailleurs récemment apporté une grosse mise à jour à la Série 9 pour améliorer l’expérience en jeu et en multitâche.

La collaboration avec Hasselblad, et une charge rapide efficace

Pour la partie photo, son partenariat avec Hasseblad améliore les lacunes de la marque dans ce domaine. On a droit ici à un quadruple capteur photo : 48 + 50 mégapixels + 8 mégapixels + 2 mégapixels. Et cette composition fait du bon travail, car le smartphone est capable de prendre des clichés très détaillés, d’autant plus que la colorimétrie est cohérente entre les différents capteurs. Mention spéciale pour la mise au point très convaincante, même s’il manque encore un peu de polyvalence et de netteté dans les angles pour atteindre le niveau des meilleurs de sa catégorie.

Pour finir sur une bonne note, l’autonomie du OnePlus 9 Pro 5G est confortable avec sa batterie de 4 500 mAh. Mais son véritable atout vient de sa charge rapide qui monte jusqu’à 65 W. Il est vrai que le 10 Pro se pare d’une charge rapide de 80 W (150 W pour le modèle T), mais une vingtaine de minutes suffisent pour récupérer plus de 80 % de batterie sur le 9 Pro. Il profite même d’une charge sans fil extrêmement rapide : comptez 45 minutes pour le recharger complètement.

Pour en savoir davantage, n’hésitez pas à lire notre test sur le OnePlus 9 Pro.

Quel smartphone pour le même prix ?

Pour ce prix, le OnePlus 9 Pro est tout simplement excellent. Si vous voulez le comparer avec d’autres références récentes au même prix actuellement, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 500 euros.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.