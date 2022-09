Honor Pad 8 : cette nouvelle tablette sous Android est déjà en promotion

Honor se relance sur le marché des tablettes avec la Pad 8. Il s'agit d'un modèle entrée de gamme, avec une fiche technique séduisante et un tarif plus accessible aujourd’hui en passant de 349,90 euros à 299,90 euros sur le site officiel de la marque.

Après l’apparition de nouveaux entrants sur ce marché avec Realme ou encore Oppo, c’est au tour de Honor de se remettre dans la danse et sort une nouvelle tablette sous Android. Depuis son émancipation avec Huawei, la marque chinoise développe de plus en plus son catalogue, et le fait grandir aujourd’hui avec sa Honor Pad 8. Il s’agit d’une ardoise abordable avec une fiche technique plutôt solide. Et pour son lancement, le constructeur la propose déjà avec 50 euros de réduction.

La Honor Pad 8, c’est quoi ?

Une tablette avec un écran LCD 2K de 12 pouces

Une puce entrée de gamme efficace : Snapdragon 680

Elle embarque huit haut-parleurs compatibles DTS:X Ultra

Sans oublier une batterie confortable de 7 250 mAh

Avec un prix de départ à 349,90 euros, la tablette Honor Pad 8 est disponible en promotion à 329,90 euros sur le site officiel, mais grâce à un coupon de réduction supplémentaire de 30 euros, la tablette tombe à 299,90 euros. Pour bénéficier du coupon de réduction, il suffit de créer un compte Honor.

Une tablette idéale pour le multimédia

La Honor Pad 8 a été conçue pour regarder du contenu. Pour cela, elle s’équipe d’un large écran LCD IPS de 12 pouces en définition 2 000 × 1 200 pixels. Malgré l’absence de l’OLED, l’écran est lumineux avec de bons angles de vision et un format 16/9. Cela permet d’offrir une bonne immersion sur les contenus vidéos, d’autant plus que la tablette prend en charge le DTS:X Ultra sur ses huit haut-parleurs pour assurer une bonne expérience audio durant le visionnage de vos contenus vidéos.

Honor a conçu une tablette au design soigné avec un revêtement en aluminium et une finition mat au dos. Elle offre une bonne prise en main grâce à une structure fine, et ses 6,9 mm d’épaisseur. Avec les bordures fines autour de l’écran, elle reste compacte malgré les 12 pouces de diagonale. Sa conception permet de l’utiliser facilement à une main et de pouvoir l’emmener partout avec soi sans difficulté.

Des performances suffisantes au quotidien

Côté performances, elle embarque un processeur Snapdragon 680 couplé jusqu’à 6 Go de RAM. Il s’agit de la même puce proposée sur le Xiaomi Redmi Note 11. Avec cette puce entrée de gamme, la tablette d’Honor répondra à la plupart des usages classiques comme : naviguer sur Internet, consulter les réseaux sociaux, binge watcher vos séries préférées, même jouer à des jeux 3D, mais pas avec les graphismes poussés au maximum. En revanche, l’expérience utilisateur n’est pas véritablement fluide sur l’interface Magic 6.1 basée sur Android 12.

Côté autonomie, la firme chinoise propose une batterie assez conséquente de 7 250 mAh, pour 14 heures de visionnage vidéo. De quoi faire tenir l’appareil pendant une journée, voire plus, selon votre utilisation. Pas de mention avec une compatibilité avec la charge rapide, donc m’espérez par recharger la tablette rapidement. Enfin, pour la partie photo on retrouve deux appareils photo, un à l’avant et l’autre à l’arrière de 5 mégapixels.

Retrouvez la Honor Pad 8 à 299,90 € (6+128 Go) sur le site officiel

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire nos premières impressions sur la Honor Pad 8.

