La Fnac profite des French Days pour baisser le prix de l’iPad Mini 6 (2021)

L'iPad mini de 2021 change de design et délivre plus de puissance, même avec son petit format. Aujourd’hui, sa version 64 Go devient plus abordable en étant proposée à partir de 479 euros, contre 559 euros habituellement.

Pour la sixième génération de l’iPad Mini, Apple a revisité sa petite tablette tactile. Elle a le droit un nouveau design, une puce plus puissante que la précédente génération, et une compatibilité avec l’Apple Pencil 2. Elle a de quoi séduire, surtout pour son prix qui devient plus accessible à l’occasion des French Days grâce à cette réduction allant jusqu’à 80 euros sur son prix initial.

Ce qu’il faut retenir de l’iPad Mini 6 (2021)

Un design qui fait peau neuve

Petite, mais puissante avec sa puce A15 Bionic

Compatibilité avec l’Apple Pencil 2

Sortie au prix de 559 euros dans sa version 64 Go, l’iPad Mini 6 de 2021 est actuellement en promotion à 529 euros sur le site de la Fnac.

Et si vous êtes adhérent, la Fnac offre 10 euros tous les 100 euros d’achat avec le code promo « FRENCH« . La tablette vous revient ainsi à 479 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant l’iPad Mini 6 (2021). Le tableau se met à jour automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter L' Apple iPad mini 6 (2021) au meilleur prix ?

Un design repensé, plus esthétique

L’iPad Mini 6 (2021) reste la tablette au format mini d’Apple, mais laisse les bordures de côté pour afficher des bords droits et des angles arrondis à la manière des iPad Pro et Air. Un changement de look bienvenu, avec des finitions impeccables et un châssis en aluminium brossé qui fait son effet. Elle reste agréable en main de par son format riquiqui.

L’iPad Mini s’équipe en effet d’un écran Liquid Retina (LCD, donc) de 8,3 pouces seulement, qui se limite à un taux de rafraîchissement à 60 Hz. Il occupe également la quasi-totalité de la surface (77 %) et donne une impression d’immersion plus importante par rapport à la version précédente. C’est notamment dû à la disparition de Touch ID sur la face avant (il se trouve désormais sur la tranche). À noter que ce modèle est compatible avec l’Apple Pencil 2, ce qui devrait ravir les créatifs.

Une petite tablette qui en a sous le capot

La mini tablette de la firme californienne promet beaucoup plus de puissance qu’auparavant. Elle est animée par la puce A15 Bionic qui équipe les iPhone 13. Avec cette configuration, la version Mini de l’iPad est capable de lancer toutes les applications de l’App Store dans d’excellentes conditions. Que ce soit pour jouer à des jeux 3D ou de la retouche photo, du multitâche, la tablette est réactive, performante et fluide, et ce, sans ralentissement. Cette tablette profite par ailleurs de la nouvelle mise à jour iPadOS 15, en attendant la suivante.

Concernant la partie photo, on retrouve à l’arrière comme à l’avant une caméra de 12 mégapixels. Mais celle à l’avant a la particularité d’être ultra grand-angle, très utile pour des selfies de groupe, et de proposer la fonctionnalité Center Stage pour toujours vous centrer au milieu de l’écran lors d’un appel vidéo. Quant à l’autonomie, la firme Cupertino annonce une autonomie d’une journée. Avec une utilisation intensive, elle tiendra une dizaine d’heures. Côté recharge, on retrouve un port USB-C, et un adaptateur secteur 20W fourni dans la boîte. En revanche, la charge est lente, il faudra compter 1 h 45 pour recharger de 0 à 100 % l’appareil. À noter que la tablette est compatible Wi-Fi 6.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur l’iPad Mini 6 (2021).

Ne ratez aucune offre des French Days 2022

L’édition de la rentrée pour les French Days a officiellement commencé le vendredi 23 septembre 2022 en France et se termine lundi prochain. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures promotions. Voici les offres que l’on recommande chez Frandroid.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à HUMANOID, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.