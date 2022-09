Le Xiaomi Redmi Note 11S 5G devient moins cher grâce à un code promo spécial French Days

Le Xiaomi Redmi Note 11S 5G est un smartphone équilibré pour son prix. Il ne manque pas d’atout et devient encore plus intéressant aujourd'hui en passant de 299 euros à 221 euros, pour le modèle 128 Go.

Avec sa gamme Redmi Note, le constructeur chinois ne laisse pas ou presque peu de place aux autres concurrents. Sa onzième génération est disponible depuis quelques mois, et n’est pas sans intérêt. Parmi eux, on trouve la version S 5G est qui attire l’attention pour sa fiche technique solide à prix abordable. Un téléphone d’autant plus accessible aujourd’hui grâce à cette remise de 78 euros sur son prix.

Les atouts du Xiaomi Redmi Note 11S 5G

Un écran AMOLED de 6,6 pouces FHD+ à 90 Hz

Des performances solides : Mediatek Dimensity 810

Une belle autonomie et charge rapide efficace

Lancé à 299,90 euros, le Xiaomi Redmi Note 11S 5G (4+128 Go) passe à 221 euros en utilisant le code FDS15 sur le site d’AliExpress.

Des similitudes entre le Redmi Note 11s et 11s 5G

Il existe deux modèles Redmi Note 11S, qui sont très similaires, mais avec quelques différences notables. Le Xiaomi Redmi Note 11S 5G, de ce bon plan, est doté d’un écran AMOLED en FHD+ avec un taux de rafraîchissement à 90 Hz, soit le même que le modèle classique. En revanche, la version 5G se pare d’un écran plus grand en passant de 6,4 pouces à 6,6 pouces. Il offre tout même une bonne préhension en main, et dispose d’une diagonale idéale pour regarder du contenu vidéo.

Pour continuer dans les similitudes, le Redmi Note 11S 5G intègre lui aussi un accumulateur de 5 000 mAh. De ce fait, le smartphone peut être utilisé pendant un ou deux jours avant de nécessiter d’une recharge complète, selon votre utilisation. Il est même compatible avec la charge rapide jusqu’à 33 W afin de récupérer rapidement des pourcentages : 50 % en 30 minutes.

Un modèle plus booster au niveau des performances

Le réel changement se trouve dans les entrailles du smartphone. Le Xiaomi Redmi Note 11s 5G est propulsé par la puce MediaTek Dimensity 810, couplée avec 4 Go de RAM. Cette configuration apporte non seulement la compatibilité avec le réseau 5G, mais assure une bonne expérience utilisateur. Avec ce smartphone, vous allez pouvoir faire tourner la majorité des applications, faire du multitâche et même jouer à des jeux 3D sans les graphismes poussés au maximum.

Enfin, le module photo est aussi différent, puisque le modèle 5G ne profite pas d’un capteur principal de 108 mégapixels, mais s’équipe d’un grand-angle de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un objectif macro de 2 mégapixels. Ce module photo va permettre d’assurer de beaux clichés lorsque les conditions lumineuses sont réunies. On regrette toutefois la présence du capteur macro qui reste perfectible.

