Le Realme TV Stick 4K (avec Google TV) chute sous les 45 € durant les French Days

Lancé l'année dernière, le dongle HDMI Realme TV Stick 4K, avec Google TV, est une solution abordable pour connecter son téléviseur et profiter de contenus en 4K. Les French Days sont la période idéale pour mettre la main dessus puisque son prix passe de 69,99 euros à 44,99 euros sur Cdiscount.

Après Xiaomi, Realme s’est elle aussi lancée dans l’aventure des dongles HDMI destinés à connecter les téléviseurs et à les transformer en réelles Smart TV. Pour son TV Stick 4K, le fabricant chinois a misé sur Google TV, un système d’exploitation basé sur Android TV qui offre une interface fluide et des contenus pertinents adaptés aux goûts de l’utilisateur. Raison de plus pour opter pour cette solution : son prix, qui diminue de 25 euros à l’occasion des French Days.

Les points forts du Realme TV Stick 4K

Un format compact et discret

L’interface fluide de Google TV

Compatible 4K et HDR10+

D’abord proposé à 69,99 euros, le Realme TV Stick 4K est désormais affiché à 44,99 euros sur Cdiscount.

Un dongle HDMI pratique et discret avec Google TV

Si vous cherchez une bonne alternative aux box multimédias afin de connecter votre téléviseur, vous pourrez vous diriger vers une clé HDMI, nettement plus compacte et facile à installer. À la manière du dongle Fire TV Stick d’Amazon, le Realme TV Stick 4K se branche tout simplement en HDMI 2.1 sur votre TV et sera alimenté en USB-C. Une solution idéale pour celles et ceux qui recherchent avant tout un objet discret et facilement transportable en déplacement, et qui intègre son propre système d’exploitation.

Justement, avec le Realme TV Stick 4K, vous aurez accès à l’OS de Google, Google TV, qui est en réalité basé sur Android TV. Google TV offre avant tout une interface fluide et intuitive, qui propose des contenus pertinents selon les goûts des utilisateurs. Vous aurez bien sûr accès aux applications phares du store, comme les plateformes de streaming (Netflix, Prime Video, Disney+, Canal+…). Et qui dit Google, dit forcément fonction Chromecast, qui permet de diffuser un contenu à partir d’un smartphone ou d’une tablette, mais aussi Google Assistant, qui honorera toutes les requêtes vocales et vous permettra aussi de contrôler les objets connectés présents chez vous.

Des contenus à voir en 4K à 60 ips

Même à un prix aussi peu élevé, le Realme TV Stick 4K vous fera profiter, comme son nom l’indique, de contenus en 4K à 60 images par seconde, soit l’assurance de visionner des films et séries en très bonne qualité (à condition, bien sûr, que votre téléviseur soit à l’origine compatible avec cette norme). Le stick sera même compatible avec le HDR10+, histoire de profiter de couleurs éclatantes et de meilleurs contrastes. Pour faire fonctionner tout ce petit monde, le Realme TV Stick 4K est propulsé par une puce ARM avec un CPU quadricœur Cortex-A35, épaulée par 2 Go de mémoire vive et de 8 Go de stockage interne. Une configuration minimale qui permet tout de même d’obtenir des performances très correctes, même si, évidemment, ce ne sera pas comparable à ce que peut délivrer une Nvidia Shield TV ou même un Fire TV Stick 4K Max.

Côté connectivité, le Realme TV Stick 4K propose du classique : Wi-Fi 5 et Bluetooth 5.0. Le Bluetooth permet d’ailleurs d’utiliser la petite télécommande livrée avec le dongle HDMI, qui intègre un microphone ainsi que des touches de raccourcis bien pratiques vers Netflix, YouTube, Prime Video et YouTube Music.

