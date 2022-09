Le prix de la Samsung Galaxy Watch 4 (en 44 mm) baisse de 100 € pour les French Days

Les French Days sont l'occasion de voir les prix baisser sur les références Tech de l'année dernière. C'est le cas de la Samsung Galaxy Watch 4 en version 44 mm qui passe de 299,99 euros à seulement 199,99 euros chez Cdiscount et Amazon.

L’arrivée de la cinquième génération de Galaxy Watch ne rend pas forcément caduque la précédente. La Galaxy Watch 4 conserve ses très bons atouts, même aujourd’hui, surtout qu’il est possible de l’obtenir avec un joli rabais. Les French Days font par exemple baisser de 100 euros le prix de la version 44 mm.

Les caractéristiques de la Galaxy Watch 4

Un design sobre avec un bel écran OLED

Des fonctionnalités santé et sport avancées

One UI Watch + WearOS : un combo solide

Lancée au prix de 299 euros, la Galaxy Watch 4 en version 44 mm de Samsung est actuellement à 199,99 euros chez Cdiscount, en plusieurs coloris. On la trouve au même prix chez Amazon.

Si, par la suite, l'offre mentionnée dans cet article n'est plus disponible, merci de jeter un coup d'œil ci-dessous afin de dénicher d'autres promotions concernant la Samsung Galaxy Watch 4.



Une montre connectée qui a sa place sur votre poignet

Si la Galaxy Watch 5 fait l’actualité des montres connectées de chez Samsung, La Galaxy Watch 4 n’a pas encore dit son dernier mot. Elle reste une excellente référence dans le domaine. Elle offre ainsi un design moins bombé, plus léger, et donc plus élégant au poignet que la précédente version. Quant à l’écran OLED, il est de 1,4 pouce sur ce modèle.

L’un des changements majeurs se situe dans les entrailles de la montre, puisque Samsung délaisse son OS Tizen pour passer à WearOS, avec l’interface One UI Watch en surcouche. Ce changement apporte une nouvelle interface simple à utiliser et fluide, mais permet surtout d’avoir accès à un large panel d’application du Play Store nettement plus riche, directement depuis la montre.

De la fonctionnalité sport et santé avancée

La Watch 4 propose de nombreux capteurs pour un suivi toujours aussi complet. On retrouve un GPS pour courir sans son smartphone et mesurer la distance parcourue, un podomètre pour connaitre le nombre de pas, un capteur de pression sanguine, un électrocardiogramme (ECG), ainsi qu’un nouveau capteur qui mesure la bio-impédance. Il permet de déduire la masse musculaire et graisseuse de votre corps simplement en mettant deux de vos doigts sur les électrodes présentes sur les deux boutons de la montre.

Le suivi du sommeil profite aussi d’une grosse avancée. La montre est capable de détecter les ronflements et propose un suivi continu de l’oxygénation du sang durant le sommeil. Concernant les fonctions sportives, la montre propose une dizaine de types d’entrainements via l’application dédiée, mais on peut profiter de bien plus d’exercices physiques avec les applications tierces. Côté autonomie, elle tiendra plus d’une journée selon votre utilisation. Enfin, la Watch 4 est certifiée IP68 pour résister à la poussière et à l’immersion dans l’eau jusqu’à 50 mètres de profondeur.

N’hésitez pas à consulter notre test complet sur la Galaxy Watch 4 de Samsung pour en savoir plus.

