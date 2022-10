Le Realme GT 2 Pro avec un Snapdragon 8 Gen 1 chute sous les 500 €

Realme n'en finit plus de concurrencer Xiaomi sur tous les terrains, même dans le haut de gamme, à l'image de son GT 2 Pro qui voit son tarif passer de 749 euros à seulement 499 euros grâce à cette offre exclusive sur Cdiscount.

Realme a prouvé sa crédibilité auprès du grand public grâce à des modèles bien équipés à prix raisonnable, même lorsque ceux-ci sont des flagship. C’est le cas par exemple du récent GT 2 Pro qui présente une fiche technique digne des smartphones les plus puissants du marché tout en proposant un tarif relativement raisonnable vis-à-vis de la concurrence. Aujourd’hui, on peut le trouver pour encore moins cher grâce à pas moins de 250 euros de remise immédiate.

Le Realme GT 2 Pro en quelques caractéristiques

Une charge rapide jusqu’à 65 W

L’écran OLED de 6,67 pouces en QHD+ et 120 Hz

Un combo Snapdragon 8 Gen 1 + 12 Go de RAM

Au lieu de 749 euros habituellement, le Realme GT 2 Pro avec 128 Go de stockage est aujourd’hui en promotion à 499 euros chez Cdiscount.

Classe, puissant et bien fini

Même si le Realme GT 2 Pro n’a pas le design chatoyant et original que l’on peut trouver chez la concurrence, il a le mérite de proposer un châssis blanc de bonne facture et avec de belles finitions. Seule originalité, son dos en polymère biologique apporte une texture très agréable au touché. Il peut aussi compter sur un écran de grande qualité qui occupe la majorité de la face avant. Elle est d’ailleurs de type OLED avec une définition maximale QHD+ de 3 216 x 1 440 pixels (par défaut en 2 412 x 1 080 pixels) et un taux de rafraichissement adaptatif allant de 1 à 120 Hz en fonction du contenu et aussi pour épargner un peu la batterie.

Ce GT2 Pro brille surtout par sa fiche technique de haute volée. Il intègre la puce Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm avec 12 Go de RAM. Cette configuration promet tout simplement de bénéficier d’une grande puissance pour ne subir aucun ralentissement, que ce soit pour les jeux 3D avec des graphismes réglés au maximum (attention cependant à la chauffe) que pour l’expérience utilisateur. Cette dernière est d’ailleurs excellente, Realme UI avec Android 12 est une interface basée sur ColorOS d’Oppo et apporte de nombreuses fonctionnalités et personnalisations tout en étant facile d’accès.

Quelques concessions en photo et sur la batterie

Le GT 2 Pro promet en théorie une belle autonomie grâce à un accumulateur de 5 000 mAh, même si la puce énergivore rend le tout assez classique avec une simple journée en poche avant de tomber en rade, dans une utilisation classique et régulière. Le vrai plus, c’est le système de charge rapide SuperDart 65 W breuveté par la marque qui permet de passer de 10 à 100 % en seulement 33 minutes. C’est très utile pour récupérer rapidement des pourcentages, mais malheureusement pas de charge sans fil.

L’autre faiblesse du GT2 Pro, c’est au niveau de la partie Photo. Si son capteur grand-angle de 50 mégapixels est performant et son capteur fish-eye de 50 mégapixels est intéressant à utiliser, on regrette l’absence d’un téléobjectif. De plus, Le capteur macro, de 1,92 mégapixel est assez gadget et ne rattrape pas cette partie photo assez classique. Clairement, le GT2 Pro est pensé pour la performance.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Realme GT 2 Pro.

