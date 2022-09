Le SSD Crucial MX500 de 2 To est à un excellent prix pour la fin des French Days

Durant les French Days qui se closent ce soir, la version 2 To du SSD MX500 de Crucial profite d'une belle réduction, passant de 215,99 euros à seulement 159,99 euros. De quoi mettre à niveau le stockage de votre ordinateur.

Si votre ordinateur (portable) n’a plus assez de stockage, pas la peine de le changer ! Vous pouvez simplement remplacer le disque dur par un autre avec une capacité de stockage plus grande. C’est ce que vous pourriez faire en achetant le Crucial MX500 de 2 To, qui est en ce moment en promotion à -26 % euros durant les French Days.

Le Crucial MX500, c’est quoi ?

Un SSD interne de 2 To

Des débits jusqu’à 560 Mo/s en lecture et 510 Mo/s en écriture

Une installation facile

Habituellement, ce SSD Crucial est vendu à 215,99 euros dans sa version 2 To. Mais à l’occasion des French Days 2022, il est disponible à seulement 159,99 euros sur Amazon.

Un SSD interne facile à installer

Ce SSD est intégré dans un boîtier SATA de 2,5 pouces (7 mm), si votre ordinateur (portable ou non) accepte cette taille, vous pourrez l’acheter et l’installer. La plupart des ordinateurs portables acceptent ce format, mis à part les ultrabooks qui sont trop fins pour cela.

En parlant de l’installation justement, ce disque de stockage est livré avec un guide d’installation pas à pas. Une notice explicative qui indique aussi comment transférer ses données facilement. Crucial annonce de son côté une « efficacité énergétique 45 fois supérieure à celle d’un disque dur conventionnel » pour son SSD. Le fabricant propose de plus une garantie limitée de 5 ans

Des vitesses de lecture/écriture rapides

Le MX500 de Crucial propose une vitesse de lecture maximale de 560 Mo/s et une vitesse d’écriture de 510 Mo/s maximale. Des performances bien plus importantes que pour un disque dur SATA classique.

Cela permet de démarrer son ordinateur en quelques secondes, de lancer ses jeux vidéo et logiciels plus rapidement. De même pour le transfert de fichiers qui se voit accéléré. Avec 2 To de stockage, vous ne devriez plus vous soucier de cela avant bien longtemps.

