Oppo Reno 8 : ce nouveau smartphone aux allures premium est déjà moins cher

Pour un smartphone milieu de gamme, l'Oppo Reno 8 offre une expérience quasi premium, mais avec un prix plus contenu. Aujourd’hui, il devient même encore moins cher en passant de 599 euros à 549 euros chez plusieurs e-commerçants.

Oppo a renouvelé sa gamme Reno, l’alternative abordable à la gamme premium Find. Le constructeur a donc présenté trois nouveaux smartphones : l’Oppo Reno 8 Lite, le Reno 8 Pro et le Reno 8. Ce dernier se démarque du lot pour son rapport qualité-prix et ses caractéristiques proches du haut de gamme, le tout pour un prix relativement contenu. Il tente de s’imposer sur un marché très concurrentiel, mais devient déjà plus intéressant grâce à cette remise de 50 euros sur son prix.

Quels sont les atouts du Oppo Reno 8 ?

Un écran OLED de 6,43 pouces à 90 Hz

Un SoC puissant : Dimensity 1300

Une bonne autonomie et une charge ultra rapide

Avec un prix de lancement à 599 euros, l’Oppo Reno 8 est en ce moment en promotion à 549 euros sur le site d’Amazon, mais aussi Boulanger, la Fnac, Darty et la boutique RED by SFR.

Il existe une alternative moins chère : l’Oppo Reno 8 Lite est lui aussi en promotion et passe de 449 euros à 419 euros seulement.

Un smartphone qui se rapproche du premium

Même avec son cadre en plastique, le Reno 8 se rapproche du premium de chez Oppo. Esthétiquement plaisant, il bénéficie d’un design monocoque intégré harmonieusement, et dont le revêtement évite les traces de doigts disgracieuses. La prise en main est agréable, notamment grâce à ses bords plats et son poids de 180 grammes. Il s’équipe d’une dalle AMOLED de 6,43 pouces en FHD+, et profite d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz pour une navigation fluide.

Le smartphone s’appuie sur le processeur MediaTek Dimensity 1300. Cette puce n’est pas la plus performante du lot, mais elle permet au Oppo Reno 8 d’être ultra agréable au quotidien et d’éviter la surchauffe. Elle est suffisamment puissante pour la grande majorité des usages quotidiens, y compris du jeu en 3D. Et pour offrir une bonne expérience utilisateur, il tourne sur Android 12 couplé à l’interface ColorOS 12.1.

Une partie photo convaincante, et une charge ultra rapide

Côté photo, le Reno 8 reprend les mêmes capteurs que la version Pro à savoir : un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels, et un capteur macro de 2 mégapixels. La différence du Reno 8 classique est qu’il n’intègre pas de la puce MariSilicon X chargée des traitements photo et vidéo. Le capteur principal est très bon pour obtenir de jolis clichés, mais l’ultra grand-angle n’arrive pas à le suivre lorsque le soleil commence à se coucher.

Avec sa batterie de 4 500 mAh le téléphone est capable de tenir une journée et demie sans broncher. Mais là où Oppo frappe fort, c’est au niveau de la recharge. Le Reno 8 est compatible avec une charge rapide à 80W, qui permet de récupérer l’intégralité de la batterie en 30 minutes environ. En quelques minutes, vous aurez déjà largement de quoi repartir pour une soirée.

Pour en apprendre davantage, nous vous invitons à consulter notre test complet sur l’Oppo Reno 8.

