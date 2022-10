Le grand TV LG OLED65B2 (avec HDMI 2.1) profite de plus de 50 % de remise

Le TV LG OLED65B2, avec sa diagonale de 65 pouces et ses nombreuses compatibilités, perd actuellement plus de la moitié de son prix sur Rakuten : lancé à 2 499 euros, ce grand modèle de téléviseur est désormais proposé à 1 149 euros grâce à un code promo.

En matière de TV OLED, LG sait y faire, et propose de nombreuses références très performantes… et très onéreuses. Heureusement, la marque sud-coréenne propose aussi, chaque année, des séries moins chères, comme la B2, qui a succédé cette année à la gamme B1. Le modèle LG OLED65B2, qui propose de nombreuses compatibilités, dont la norme HDMI 2.1 pour le gaming et Dolby Vision IQ pour l’image, coûte même encore moins cher qu’à l’accoutumée puisqu’il perd actuellement plus de 50 % de son prix de lancement.

Les points forts du LG OLED65B2

Une dalle OLED de 65 pouces

Compatible HDR10, HLG, Dolby Vision IQ et Dolby Atmos

Avec HDMI 2.1 autorisant la 4K@120fps

Lancé à 2 499 euros, le TV LG OLED65B2 est désormais proposé à 1 149 euros sur Rakuten en utilisant le code promo TV100.

Un TV au design élégant et une grande dalle de qualité

Comme cela a été le cas pour plusieurs de ses gammes de téléviseurs sorties cette année, LG n’a pas misé sur de grands changements au niveau du design de sa référence OLED65B2. Pas de révolution, donc, mais la conception de ce téléviseur est sans surprise très soignée, avec un écran d’une grande finesse, des bordures quasi invisibles qui favorisent l’immersion, ainsi qu’un pied central solide qui facilite l’installation du téléviseur sur un meuble TV.

Concernant l’écran de ce modèle, on a évidemment droit à une dalle OLED de 65 pouces de très bonne qualité, avec ses contrastes infinis et ses noirs profonds. Il bénéficie aussi d’un pic de luminosité plus important que sur les téléviseurs de la série A2, avec environ 600 nits sur le B2.

Un processeur qui assure l’upscaling 4K

Le LG OLED65B2 faisant partie d’une gamme moins onéreuse de la marque, ce modèle embarque naturellement un processeur moins puissant que ceux des téléviseurs plus chers de LG. On aura donc droit à un Alpha 7 Gen 5, qui assurera tout de même un bon upscaling 4K pour les contenus affichés. Le processeur se chargera aussi d’améliorer les images, pour notamment rendre les couleurs plus vives. Le téléviseur est également compatible avec certaines des meilleures normes vidéo, comme le HLG, HDR10 ainsi que le Dolby Vision IQ, qui est une évolution du Dolby Vision classique et qui va se charger d’adapter l’image selon votre environnement, qu’il fasse jour ou nuit, pour une meilleure perception des petits détails (si le contenu visionné est compatible, évidemment). De quoi profiter de séances ciné dans les meilleures conditions à la maison, d’autant plus que le son sera vaste et immersif grâce au Dolby Atmos.

Un TV idéal pour le gaming

Le TV LG OLED65B2 est aussi parfait pour le jeu vidéo, puisqu’il intègre 2 ports HDMI 2.1, lesquels autorisent la 4K@120 images par seconde pour les consoles next-gen. Les modes ALLM (Auto Low Latency Mode, qui réduit considérablement la latence en basculant automatiquement vers un mode prévu à cet effet) et VRR (Variable Refresh Rate, qui combat les déchirures d’écran) seront aussi de la partie, sans oublier les compatibilités avec Nvidia G-Sync et AMD FreeSync pour une meilleure stabilisation des images durant les sessions. Le téléviseur propose même un « optimiseur de jeu » pour pouvoir enchaîner les parties dans les meilleures conditions. Notez d’ailleurs que LG est le partenaire officiel de la Xbox Series X : les applications de cloud gaming GeForce Now et Google Stadia (qui va toutefois fermer en janvier 2023…) seront ainsi disponibles directement sur le téléviseur.

Enfin, LG oblige, ce téléviseur tournera sous webOS, l’interface maison de la marque, compatible avec Google Assistant, Amazon Alexa, HomeKit et AirPlay2. Toutes les applications phares, comme les plateformes de streaming, seront bien sûr de la partie. Le système d’exploitation, couplé à l’intelligence artificielle de LG, ThinQ, pourra également vous proposer des recommandations en fonction de vos goûts.

