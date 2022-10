Ce Chromebook Acer (vraiment) pas cher perd plus de la moitié de son prix

Il n’y a pas besoin de dépenser une fortune pour avoir un PC portable fonctionnel. C’est le cas des Chromebook, qui offre une expérience fluide grâce à ChromeOS. Et en ce moment le modèle Acer CB314 chute à 169,99 euros contre 349 euros de base.

Les Chromebooks, ces ordinateurs portables peu onéreux, ne sont pas les plus puissants du marché, mais arrive à tirer avantage avec l’interface ChromeOS. Ils sont destinés avant tout à un usage bureautique, et conviennent aux étudiants ou travailleurs nomades qui cherchent un outil de travail simple. Et aujourd’hui ce Chromebook Acer CB314 (2H-K9DB) abaisse davantage son prix grâce à cette remise de plus de 50 %.

Que propose ce Chromebook ?

Un design sobre et compact

Une autonomie confortable

L’interface Chrome OS

Au lieu d’un prix barré à 349 euros, le Chromebook Acer CB314 (2H-K9DB) perd 180 euros de son prix et ne coûte plus que 169,99 euros sur Cdiscount.

Un laptop idéal pour les nomades

L’Acer CB314 (2H-K9DB) se place comme une solution entrée de gamme dans l’univers Chromebook. Il ne brille pas par son design, mais offre tout même une conception soignée. Il séduira surtout pour son format compact grâce à son poids plume de tout juste 1,5 kg, ses 19 mm d’épaisseur et son écran d’une diagonale de 14 pouces. La dalle affiche une simple définition HD de 1 366 x 768 pixels.

Comme tout bon Chromebook, ce PC portable Acer s’avère très endurant capable d’encaisser une journée de travail loin d’une prise. La marque annonce une autonomie pouvant aller jusqu’à 15 heures, selon votre utilisation. En revanche pour la partie connectique, on retrouve seulement un port USB-C et un port USB 2.0.

Avec une bonne expérience utilisateur

Côté performances, l’Acer CB314 s’équipe d’un processeur MediaTek MT8183 couplé à 4 Go de RAM. Loin d’être un monstre de puissance avec sa fiche technique légère, elle suffit pour exécuter des tâches de bureautique basiques, regarder des vidéos ou encore naviguer sur le web. De plus, étant un Chromebook, ce laptop utilise Chrome OS, le système d’exploitation imaginé par Google.

Ce système d’exploitation permet de tirer le meilleur parti des applications téléchargées sur le Google Play Store, mais aussi de garantir une expérience fluide pour une meilleure productivité. Sachez toutefois que vous serez assez limité au niveau du stockage, qui est de 32 Go en eMMC.

