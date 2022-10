Le Prime Day rend la domotique plus abordable avec ce kit Philips Hue à -47 %

Amazon anticipe les fêtes de fin d’année avec des promotions sur de nombreux produits lors de son Prime Day. On retrouve un kit de démarrage Philips Hue avec 2 ampoules connectées et un pont de connexion à 99,98 euros contre 189,98 euros habituellement.

Philips Hue est l’une des meilleures marques en matière d’ampoules connectées sur le marché, si ce n’est la meilleure. L’installation des éclairages est simple et pratique, un bon point pour ceux et celles qui souhaitent démarrer dans la domotique. Et pour le Prime Day, c’est l’occasion parfaite pour se lancer dans une installation domotique, vous pouvez aujourd’hui profiter d’un kit de démarrage complet de Philips Hue 90 euros moins cher.

Le pack Philips Hue, c’est quoi ?

Un kit complet et facile à installer

Alexa et ses fonctionnalités domotiques

L’application Philips Hue pour personnaliser votre éclairage

Au lieu d’un prix barré à 189,98 euros, le kit Philips Hue avec deux ampoules White & Color et un pont de connexion est désormais affiché à 99,98 euros sur Amazon.

Pour un éclairage plus personnalisé

Même si la concurrence a fait de gros progrès ces dernières années, force est d’avouer que Hue reste la référence en matière de simplicité d’utilisation. C’est surtout la personnalisation qui rend l’expérience excellente. Dans ce pack vous retrouverez deux ampoules connectées White & Colour E27 qui s’illuminent dans pas moins de 16 millions de nuances colorées, pour créer une ambiance personnalisée et harmonieuse dans votre salon.

Vous pourrez très facilement régler l’intensité et la couleur des ampoules directement depuis l’application Philips Hue. De cette façon, vous pouvez les contrôler à distance, depuis votre smartphone. L’appli est bien pensée, facile à appréhender. Il est possible de programmer l’allumage ou l’extinction des lumières connectées, ou simuler une présence en les allumant même lorsque vous n’êtes pas chez vous. Les assistants Google Assistant, Amazon Alexa et Siri seront de la partie pour vous faciliter la tâche et contrôler vos lumières à la voix.

Une installation simple pour une meilleure expérience

Philips Hue est la marque qui a fait rentrer bien des foyers dans l’ère de la lumière connectée. Ses produits sont reconnus pour leur qualité de fabrication et leur capacité à générer des économies d’énergie. Mieux encore, il n’y a pas besoin de refaire son installation électrique pour profiter de la gamme Hue.

Le constructeur a bien conçu ses produits pour éviter toute mauvaise aventure lors de l’installation. Cela se fait simplement puisqu’il suffit de connecter le pont de connexion à une prise secteur. Ce pont est indispensable pour bénéficier d’une longue portée, car les ampoules Philips Hue utilisent le protocole Zigbee, et non le Wi-Fi.

