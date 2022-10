À moitié prix, cet écran PC LG 27’’ (144 Hz et 1 ms) est un super deal du Prime Day

Si vous êtes à la recherche d’un écran PC taillé pour le gaming sans payer le prix fort, ce bon plan pourrait bien vous plaire. La référence UltraGear 27GL63T-B de chez LG s’affiche à 149,99 euros contre 299,99 euros habituellement sur Amazon.

Pour jouer dans de bonnes conditions sur PC, il ne faut pas négliger le choix de son écran. De préférence, il en faut un suffisamment grand, avec un taux de rafraichissement très élevé et un temps de réponse très court. Si, de plus, l’écran est compatible Nvidia G-Sync ou AMD FreeSync, vous avez tout gagné. C’est le cas du LG UltraGear (27GL63T-B) qui en plus de ses caractéristiques solides, voit son prix baisser de 150 euros à l’occasion du Prime Day.

Cet écran PC LG propose …

Une dalle IPS de 27 pouces en FHD à 144 Hz

Un temps de réponse rapide : 1 ms

Une compatibilité avec AMD FreeSync

Proposé à 299,99 euros, l’écran PC LG UltraGear (27GL63T-B) est maintenant disponible en promotion à 149,99 euros seulement sur Amazon.

Un écran pour gamer au look sobre

Pour ce moniteur, LG a opté pour un design réussi avec un écran plat et de fines bordures élégantes sur trois côtés. La position de l’écran est d’ailleurs réglable, que ce soit en hauteur ou en inclinaison.

On a certes droit à une définition FHD, l’écran LG UltraGear propose une dalle IPS de 27 pouces au format 16:9 plutôt appréciable à regarder. Elle offre une bonne qualité d’image avec des couleurs riches et une belle luminosité. Elle est d’ailleurs compatible avec le HDR 10, pour une expérience de visionnage plus réaliste. Une fois activée, on retrouve un contraste avec des noirs plus profonds et des blancs plus éclatants.

Une fiche technique solide pour le gaming

La gamme UltraGear de LG est réputée dans le monde du jeu vidéo, son écran est donc bien évidemment dédié à une utilisation gaming. Pour commencer, on retrouve un taux de rafraichissement élevé de 144 Hz pour une fluidité exemplaire et un temps de réponse court, à savoir seulement 1 ms. Vous ne pourrez pas dire que ce n’est pas de votre faute si vous avez manqué votre cible.

De plus, avec sa compatibilité AMD FreeSync, cet écran à toutes les cartes en main pour combattre le phénomène de tearing, traduit par les déchirures et saccades qui peuvent intervenir au cours d’une partie de jeu. Quant à la connectique de cet écran LG, on retrouve le strict nécessaire à savoir un port HDMI, une entrée DisplayPort et une sortie audio.

Lire aussi

Quel est le meilleur écran PC gamer en 2022 ?

Qu’est-ce que c’est le Amazon Prime Day ?

Le Prime Day est l’événement commercial propre à Amazon, où les clients les plus fidèles pourront bénéficier de fortes promotions sur des milliers de produits éligibles. Pour la deuxième fois cette année, l’événement se déroule du 11 au 12 octobre 2022, soit deux jours de festivités pour s’équiper à petit prix.

Comment s’abonner gratuitement à Amazon Prime ?

Pour bénéficier des prix attractifs du Prime Day, il est indispensable d’être membre Amazon Prime. Si vous êtes déjà abonnés au service, vous n’avez rien de plus à faire. En revanche, si ce n’est pas encore le cas, sachez qu’il est possible de bénéficier d’un essai de 30 jours, ou 90 jours si vous êtes étudiant. Cela concerne uniquement les nouveaux comptes ou celles et ceux qui n’ont pas été abonnés au service depuis un certain temps.

Les meilleures promotions du Prime Day sont là !

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Prime Day

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à HUMANOID, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.