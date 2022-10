Boso Solo 5 : cette puissante barre de son est à -40 % lors du Prime Day 2022

Pour améliorer le son de votre TV à moindre coût, les barres de son sont une bonne solution. L’une des références en la matière, la Bose Solo 5 est en ce moment remisée pour le Prime Day : 161,99 euros contre 279,95 euros à sa sortie.

Une bonne barre de son sera un précieux renfort pour les haut-parleurs limité de votre téléviseur. Elle assure un meilleur rendu sonore et d’obtenir un rendu surround. La Bose Solo 5 est un excellent moyen d’améliorer le son de son téléviseur sans investir dans un home cinéma coûteux. D’autant plus qu’aujourd’hui, elle profite de près de 120 euros de remise par rapport à son prix initial à l’occasion du Prime Day 2022.

Les points forts de la Bose Solo 5

Sa compacité

Des basses puissantes et profondes

Compatible Dolby Digital et Bluetooth

Lancée au prix de 279,95 euros, puis remisée à 218,21 euros, la barre de son Bose Solo 5 est actuellement en promotion à 161,99 euros sur Amazon.

Discrète et compacte

La Bose Solo 5 est une barre de son élégante avec des lignes épurées, qui profite de la qualité de fabrication Bose. Elle a l’avantage de ne mesurer que 54,8 cm en largeur afin de s’installer facilement devant n’importe quel téléviseur, sans risquer d’empiéter sur l’écran grâce à ses 7 cm de hauteur. Notez aussi que vous pourrez, si vous le souhaitez, la fixer au mur puisqu’elle ne pèse que 1,6 kilo, ce qui la rend très légère et facile à déplacer.

Sans manquer de puissance

Malgré son format compact, la barre de son de Bose assure un bon rendu sonore. Elle dispose de deux haut-parleurs orientés de manière à offrir une expérience d’écoute plus ample tout en intégrant le décodage Dolby, pour de meilleures performances acoustiques. Un mode « Dialogue » se chargera de rendre chaque mot plus intelligible en émettant un son plus clair, et ce, sans avoir à ajuster le volume. Dépourvu de caisson de basse, la Solo 5 sera tout de même efficace grâce au mode « Bass » qui permet d’obtenir plus de profondeur et d’amplifier le rendu sonore.

Côté connectivité, elle est également compatible Bluetooth pour vous permettre de diffuser le son de votre téléphone dessus. Elle fera une bonne enceinte connectée pour écouter vos musiques et vos podcasts préférés. Enfin côté connectique, vous pourrez compter sur une entrée optique, mais pas de port HDMI.

Quelle barre de son choisir en fonction de son budget en 2022 ?

