Ce pack TV LG OLED48C2 + barre de son 2.1 est l’excellente affaire du jour

Si vous souhaitez mettre la main sur un combo TV + barre de son en promotion, ce deal pourrait bien vous plaire. Un pack comprenant le TV LG OLED48C2 accompagné d’une barre de son 2.1 coûte moins de 920 euros au lieu de 1 169 euros le tout.

Pour regarder ses films ou séries dans les meilleures conditions, mieux vaut opter pour un TV doté d’une dalle OLED. Et qui mieux que LG, réputés pour la qualité de ses téléviseurs, pour fournir la meilleure expérience qui soit. Si vous souhaitez investir dans la nouvelle gamme C2, vous pourrez miser sur ce pack, comprenant le modèle de 48 pouces avec une barre de son avec un rendu sonore 2.1 qui bénéficie actuellement d’une promotion de plus de 20 %.

Les points forts de ce TV LG

Une petite dalle OLED de 48″

Compatible 4K, HDR10, Dolby Vision IQ et Dolby Atmos

Des fonctionnalités gaming (HDMI 2.1, 4K@120Hz)

Bonus : barre de son LG 2.1

Ubaldi propose le téléviseur LG OLED48C2 avec une barre de son LG SP2 au prix de 1 049 euros, mais il est possible d’obtenir les deux produits pour 919 euros seulement. Via une ODR, le constructeur LG rembourse 100 euros pour l’achat du TV et 30 euros pour l’achat de la SP2 — soit 130 euros de remise au total.

Un TV OLED taillé pour les petits espaces

La toute récente TV LG OLED48C2 conserve sensiblement les mêmes lignes épurées que son prédécesseur. En revanche, la conception de fabrication n’est plus la même, et propose un cadre en fibre composite qui permet de réduire le poids de l’ensemble du téléviseur.

On retrouvera également une dalle OLED de grande qualité, qui promet des contrastes infinis, des noirs profonds et une excellente calibration des couleurs. Le seul petit bémol, c’est que cette version de 48 pouces ne bénéficie pas de la luminosité améliorée des autres modèles de la gamme C2. Idéale pour les petits intérieurs, cette petite dalle OLED s’accompagne ici des compatibilités avec le Dolby Vision IQ, HDR10 (mais pas HDR10+), ainsi que le Dolby Atmos pour un son bien immersif avec un son 7.1.2

Qui ne manque pas d’atouts

Le TV OLED48C2 embarque aussi le processeur Alpha 9 Gen 5, qui assure un upscaling 4K plus performant pour les contenus affichés et un niveau de détails nettement supérieur à celui de la génération précédente.

Outre sa qualité d’image, le TV LG OLED48C2 est aussi parfait pour le jeu vidéo, puisqu’il intègre 4 ports HDMI 2.1, lesquels autorisent la 4K@120 images par seconde pour les consoles next-gen. Les modes ALLM et VRR seront aussi de la partie pour une meilleure fluidité d’image. Enfin, le TV tourne sous webOS, une interface améliorée qui donne accès aux applications phares, comme Netflix, Disney +, ou Prime Video. Le modèle 48C2 embarque aussi les assistants vocaux Google Assistant et Alexa, accessibles via des touches de la télécommande.

La barre de son LG SP2

Pour apporter un son plus riche à votre TV OLED48C2, la barre de son LG SP2 s’associera parfaitement avec ce dernier. Elle est dotée d’un caisson de basses intégré et de doubles radiateurs passifs afin de produire des graves riches et profonds. Elle offre un rendu sonore 2.1 et une puissance de 100 W, qui la rend bien plus performante que les haut-parleurs d’un TV.

Certes, la barre de son ne propose pas de rendu natif Dolby Atmos, ni DTS:X, mais apprécie, qu’elle soit compatible avec le son en Dolby Digital qui va donner un effet surround. Quant à la fonction AI Sound Pro, elle permet d’analyser automatiquement le contenu pour optimiser les paramètres audio en fonction de ce qui est joué. Pour finir, elle est compatible Bluetooth pour faire office d’enceinte et dispose d’un port HDMI.

Pour en savoir plus, vous pouvez découvrir notre test complet sur le modèle 55 pouces du TV LG OLED C2.

