Cdiscount propose une baisse de 100 € pour le Xiaomi Redmi Note 11 Pro

Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro est un très bon téléphone milieu de gamme, qui bénéficie aujourd'hui d'une promotion inédite pour devenir encore plus intéressant qu'il ne l'est déjà. En effet, grâce à l'enseigne Cdiscount, son prix passe de 329 euros à seulement 229 euros, pour la version 64 Go.

Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro est sorti cette année, mais la marque chinoise derrière cet excellent smartphone équilibré et abordable a déjà prévu ses plans pour un digne successeur, avec une potentielle présentation dans les jours ou semaines qui viennent. Cela n’étant absolument pas gravé dans le marbre, vous seriez donc fous de passer à côté de cette offre qui fait perdre 100 euros à cette référence des bons téléphones 4G.

Les points forts du Redmi Note 11 Pro

Son écran AMOLED de 6,67 pouces à 120 Hz

Son appareil photo avec un capteur 108 Mpx

Son autonomie et sa recharge rapide de 67 W

Au lieu de 329 euros habituellement, le Xiaomi Redmi Note 11 Pro avec 64 Go de stockage est actuellement disponible en promotion à seulement 229 euros sur Cdiscount. Le modèle 128 Go est aussi disponible à prix réduit : 249 euros au lieu de 349 euros.

Une fiche technique au top pour le prix

Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro propose globalement le même design que son prédécesseur, mais les tranches rappellent désormais fortement les contours d’un iPhone avec cette couche d’aluminium qui entoure le téléphone. Les dimensions sont assez similaires en comparaison du Note 10 Pro, avec les mêmes caractéristiques d’écran, à savoir 6,67 pouces, technologie AMOLED, définition Full HD+ et taux de rafraichissement à 120 Hz. L’échantillonnage tactile pour une meilleure réactivité au toucher est encore une fois à 360 Hz (contre 180 Hz sur les Note 11 et Note 11S) et le poids du smartphone dépasse les 200 grammes.

Au niveau des performances, Xiaomi change son fusil d’épaule puisqu’il choisit cette année un processeur MediaTek à la place de Qualcomm pour son nouveau smartphone milieu de gamme. Il s’agit du Helio G96 épaulé par 6 ou 8 Go de RAM selon le modèle choisi, soit la même puce que celle du Redmi Note 11S. La puissance est en revanche être plus ou moins similaire au Snapdragon 732G du Note 10 Pro de l’année dernière. Ceci étant dit, l’expérience utilisateur reste parfaitement fluide et la majorité des jeux 3D tourneront dans de bonnes conditions graphiques.

Charge rapide 67 W et capteur 108 Mpx

Pour la photo, le Redmi Note 11 Pro conserve ensuite le capteur principal de 108 mégapixels fabriqué par Samsung de son prédécesseur, avec en plus un ultra grand-angle de 8 mégapixels, un macro de 2 mégapixels et un de profondeur de 2 mégapixels. Comme sur l’ancien modèle, cette composition assure une bonne polyvalence et une bonne qualité des clichés, où même les photos de nuit sont exploitables.

En ce qui concerne la batterie, elle est de 5 000 mAh, soit 20 mAh de moins que sur le Redmi Note 10 Pro, mais l’autonomie est assez similaire, soit environ 2 jours si l’utilisation est modérée. Le gros changement cette année, c’est surtout le bloc d’alimentation fourni qui est dorénavant d’une puissance de 67 W pour récupérer rapidement des pourcentages. La marque chinoise annonce entre 30 et 40 minutes pour atteindre les 100 %.

