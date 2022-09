Xiaomi Redmi Note 12 : une présentation dès octobre est très probable

Les Xiaomi Redmi Note 12, Redmi Note 12 Pro et Redmi Note 12 Pro Plus semblent s'approcher à grands pas comme le laissent entendre une certification CCC. Les smartphones pourraient être dévoilés en Chine dès le mois d'octobre, à l'instar de la précédente génération.

Les modèles de la gamme Redmi Note de Xiaomi ne jouent pas tout en haut du panier, mais réussissent régulièrement à se faire une place parmi les meilleurs smartphones. Leur atout : un rapport qualité-prix souvent très alléchant. C’est pourquoi l’arrivée prochaine des Redmi Note 12, Note 12 Pro et Note 12 Pro Plus peut être scrutée avec grande attention. Ça tombe bien, ces derniers font parler d’eux au détour d’une nouvelle certification.

Le leaker chinois Digital Chat Station indique, sur le réseau social Weibo, qu’un smartphone dont le numéro de modèle est 22101316C a récemment obtenu sa certification CCC — l’équivalent chinois du marquage CE européen. Autrement dit, cela signifie qu’il a été autorisé à être commercialisé dans l’Empire du Milieu. Or, toujours d’après Digital Chat Station, cet appareil serait signé Redmi et aurait pour nom de code « M16 ».

Deux autres modèles M17 (22101317C) et M16UP (22101316UCP) l’accompagneraient.

Un lancement en octobre, comme l’année dernière

Ces trois produits seraient respectivement les Xiaomi Redmi Note 12, Redmi Note 12 Pro et Redmi Note 12 Pro Plus. Le dernier serait, au passage, le plus puissant des trois. Si cette hypothèse se confirme, un lancement en octobre 2022 est à envisager en Chine. L’année dernière, c’est à la même période que les Xiaomi Redmi Note 11 avaient été présentés. Il avait toutefois fallu attendre plusieurs mois avant de voir la gamme s’exporter en France et en Europe.

Un peu plus tôt cette année, les Xiaomi Redmi Note 12 avaient déjà fait parler d’eux au détour après une certification auprès de la TENAA. Il était alors question d’un écran de 6,6 pouces avec une définition Full HD+ pour deux des modèles. Deux capacités de batterie étaient aussi évoquées : 4300 et 4980 mAh. En outre, aux dernières nouvelles, les deux versions Pro devraient profiter d’un SoC MediaTek Dimensity 1300.

Rappelons qu’avant cela, début octobre, les Xiaomi 12T et 12T Pro vont aussi être présentés, mais à destination de tous les marchés et pas uniquement en Chine.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.