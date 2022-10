Pourquoi prendre le nouveau modèle quand le Xiaomi 11T Pro se négocie bien moins cher ?

Si le Xiaomi 12T Pro est à présent disponible en vente, c'est avec l'ancien modèle que vous ferez une bonne affaire aujourd'hui. Le Xiaomi 11T Pro dans sa version 256 Go chute à 449 euros contre 699 euros à son lancement.

Le nouveau 12T Pro de la marque Xiaomi est maintenant disponible, laissant ainsi au second plan l’ancien modèle. Néanmoins, le 11T Pro reste un très bon smartphone que l’on recommande encore aujourd’hui. Noté 8/10 dans nos colonnes, ce dernier se pare d’une fiche technique solide capable d’assurer quelques années. Il a un sérieux avantage : contrairement au Xiaomi 12T Pro, pas besoin de débourser 799 euros pour l’acquérir, il ne vous coûtera pas plus de 450 euros actuellement.

L’essentiel à retenir du Xiaomi 11T Pro

Un écran Amoled à 120 Hz

Un SoC performant : Snapdragon 888

Un capteur principal de 108 mégapixels

La charge ultra rapide : 17 minutes de 0 à 100 %

Vendu à 699,90 euros à sa sortie, le Xiaomi 11T Pro dans sa version 256 Go est disponible aujourd’hui à seulement 449 euros sur le site Cdiscount.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Xiaomi 11T Pro. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Xiaomi 11T Pro au meilleur prix ?

Encore de beaux atouts à faire valoir

Malgré l’arrivée de son successeur, le Xiaomi 11T Pro a toujours de quoi plaire. Son processeur, le Snapdragon 888, qui, couplé à 8 Go de RAM, assure des performances solides au quotidien. Même si ce n’est plus aujourd’hui la dernière puce de chez Qualcomm, cette configuration devrait vous accompagner sans sourciller dans toutes vos activités : que ce soit pour du multitâche, faire tourner des applications et même jouer à des jeux 3D avec les graphismes poussés au maximum.

Pour accompagner la puissance de son smartphone, Xiaomi a équipé son 11T Pro d’une dalle AMOLED FHD+ de 6,67 pouces. Protégée par une vitre en Gorilla Glass Victus, elle propose un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui lui permet de proposer une expérience fluide. Compatible Dolby Vision et HDR10+, vous disposerez d’une belle qualité d’image.

La puissance de la charge rapide

Comme le 12T Pro, le Xiaomi 11T Pro intègre une batterie de 5 000 mAh. Xiaomi prend toujours soin de rendre endurants ses terminaux. Il peut ainsi fonctionner plus d’une journée sans problème — et cela, même en utilisant le mode 120 Hz. Et la présence d’un bloc d’alimentation de 120 W est aussi de la partie. Ce dernier va permettre de recharger le smartphone en seulement 17 minutes. Nous avons pu confirmer les dires lors de notre test, il nous a fallu seulement 15 minutes et 49 secondes pour recharger à bloc le Xiaomi 11T Pro, alors qu’il ne lui restait que 3 % de batterie. En revanche, smartphone ne dispose pas de la charge à induction.

Quant à la partie photo, si le 12T Pro fait encore mieux en proposant un capteur photo principal de 200 mégapixels, celui du 11T Pro, de 108 mégapixels, se montre efficace et vous offrira de jolis clichés, mais surtout lorsque les conditions lumineuses sont réunies. Le smartphone pêche un peu une fois la nuit tombée. On retrouve aussi un ultra grand-angle de 8 mégapixels correct et un télémacro de 5 mégapixels très satisfaisants.

Pour en apprendre davantage, vous pouvez consulter notre test sur le Xiaomi 11T Pro.

Explorez le haut du panier sur le milieu de gamme

Si vous voulez comparer le Xiaomi 11T Pro avec d’autres références récentes au même prix actuellement, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 500 euros en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.