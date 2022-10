Le Oppo Reno 8 Lite devient encore plus accessible qu’il ne l’est déjà grâce à cette offre

Comme son nom l’indique le Reno 8 Lite est une version allégée parmi les trois smartphones de la gamme Oppo, mais il n’est pas dénué d’intérêt. Surtout pour son prix qui passe aujourd’hui de 449,90 euros à son lancement, à 389 euros.

Plus abordable que les Reno 8 Pro et Reno 8, le Reno 8 Lite d’Oppo représente la version allégée de la gamme, avec un prix plus accessible. Sans mettre trop de côté les caractéristiques techniques, ce modèle offre un bon rapport qualité-prix, surtout avec cette offre qui fait perdre 50 euros par rapport à son prix initial.

Les forces du Reno 8 Lite

Un bel écran AMOLED de 6,43 pouces

Un SoC entrée de gamme solide

Une bonne autonomie couplée à la charge rapide

Sur son site, Oppo propose le Reno 8 Lite à 449,90 euros, mais aujourd’hui il est possible de l’avoir pour 389 euros chez Red By SFR.

Une version allégée réussie

Avec son appellation « Lite », le Reno 8 Lite d’Oppo fait quelques concessions pour abaisser le prix de la facture. Ce smartphone profite d’une bonne qualité de fabrication, et de belles finitions avec son dos en polymère mat. Il est très agréable une fois en main, grâce à ses tranches rectangulaires, et ses 7,49 mm d’épaisseur pour un poids de 173 grammes.

Au dos, le module photo est composé de trois capteurs : un grand-angle de 64 mégapixels, un objectif macro et un capteur monochrome de 2 mégapixels chacun. Une composition qui manque de polyvalence, mais qui devrait délivrer de jolis clichés de jour grâce au capteur principal. La marque met aussi le paquet sur l’IA et propose un mode portrait pro convaincant. Et sa particularité est d’intégrer un système de double LED autour des modules photo, afin de recevoir des alertes en cas d’appels par exemple.

Qui s’accompagne de quelques concessions

Pour cette version allégée, Oppo propose une dalle de 6,43 pouces AMOLED de très bonne qualité en définition Full HD+. En revanche, ce modèle se contente d’un taux de rafraîchissement à 60 Hz. L’expérience utilisateur reste fluide et agréable au quotidien grâce à Android 13 qui est déjà disponible, couplé à l’interface ColorOS.

Pour l’animation, on retrouve le processeur Qualcomm Snapdragon 695 5G couplé avec 8 Go de RAM. e montre très efficace dans l’immense majorité des tâches du quotidien. En revanche, du côté des jeux plus gourmands quelques ralentissements devraient intervenir, mais vous pourrez en faire tourner quelques-uns. En plus, cette puce permet d’apporter la compatibilité avec le réseau 5G.

Côté autonomie, avec une batterie 4 500 mAh, le 8 Lite est capable de tenir une journée. Vous pourrez compter également sur la charge rapide jusqu’à 33 W. Certes, Oppo propose une charge rapide plus élevée sur d’autres modèles, mais celle-ci permet de récupérer tout de même de récupérer plus de 30 % en 15 minutes. À noter, il dispose d’une prise jack 3,5 mm.

