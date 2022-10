Avec ce TV QLED 4K 50 pouces, pas besoin de se ruiner : il coûte 360 € seulement

La marque TCL propose des TV QLED de bonne qualité, avec des prix très agressifs. D'ailleurs, le TV 55C715 bénéficie aujourd'hui d'une belle réduction grâce à une ODR : on peut l'acquérir pour 356,56 euros au lieu de 599 euros initialement.

Le constructeur TCL a su s’imposer sur le marché avec ses téléviseurs QLED. En plus d’être proposés à un bon rapport qualité, leur fiche technique est solide. C’est le cas du modèle C760 qui a de nombreux arguments à faire valoir, comme sa qualité d’image, la présence du mode ALLM pour le gaming, et sa prise en charge de nombreuses normes vidéo. Il assure une bonne partie de ce que l’on attend d’un téléviseur aujourd’hui, et pour un prix encore plus contenue grâce à cette remise de plus de 240 euros.

Les points forts du TCL 50QLED760

Une dalle QLED de 50 pouces

Compatible 4K, HDR10, HDR10+, Dolby Vision

La compatibilité avec le mode ALLM

Sans oublier Google TV

Initialement à 599 euros, le téléviseur TCL 50QLED760 se trouve au prix de 406,56 euros sur Cdiscount, mais grâce à une ODR valable jusqu’au 14 novembre, il est possible de l’obtenir pour 356,56 euros seulement.

Un TV QLED à petit prix, qui vaut le détour

Même si Samsung garde sa place de numéro 1, les téléviseurs QLED de TCL sont très réussis. On ressent d’ailleurs l’expertise sur le modèle 50QLED760 2022. Les bordures autour de la dalle sont ultra-fines pour laisser pleinement s’exprimer la dalle d’une diagonale de 50 pouces. Elle respire le haut de gamme, et se fondra parfaitement dans votre intérieur. L’écran QLED offre par ailleurs une qualité d’images réaliste avec une belle restitution des couleurs, et même si ce n’est au niveau de l’OLED, c’est toujours mieux que du LCD.

Ce TV profite bien évidemment de la 4K HDR (3 840 x 2 160 pixels), afin de fournir une belle finesse d’image. Cette référence est aussi compatible avec les normes vidéo HDR10, HDR10+, et Dolby Vision, qui garantissent des détails plus précis dans les zones sombres et lumineuses pour un rendu plus dynamique. Et pour la partie audio, la marque propose à nouveau une barre de son ONKYO qui offre un son Dolby Atmos pour une expérience sonore encore plus immersive.

Avec même des fonctions gaming, et une interface agréable à utiliser

Vous apprécierez la présence de 2 ports HDMI 2.1. Pour les jeux compatibles, vous pourrez profiter tout simplement d’une meilleure image grâce à la fonction ALLM (Auto Low Latency Mode) qui réduit au maximum la latence. En revanche, le téléviseur ne permet pas de jouer en 4K@120 Hz, puisque la dalle est à 50 Hz, et ne propose donc pas la 4K avec un taux de rafraichissement aussi élevé pour cette définition. Résultat : vous serez bloqué en 60 Hz sur PS5 ou Xbox Series X. Dommage, mais pour le prix on lui pardonnera facilement.

En 2022, TCL propose de faire tourner ses TV sous Google TV, anciennement Android TV. L’interface est toujours aussi simple et fluide, avec davantage de films et de séries qui semblent pertinents pour vos goûts, en fonction des services auxquels vous êtes abonnés. Elle donne bien évidemment accès à de nombreuses applications comme Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, MyCanal, etc. Les assistants vocaux sont également de la partie, pour pouvoir contrôler votre téléviseur avec votre voix. Elle intègre même la fonctionnalité Chromecast, qui se chargera de diffuser des contenus depuis votre smartphone.

QLED ou OLED ? Faites votre choix !

Si vous hésitez encore dans votre choix, notre comparatif des meilleures TV 4K (QLED ou OLED) disponibles pourrait bien vous éclairer.

