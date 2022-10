Nvidia propose 40 % de réduction sur son abonnement GeForce Now Prioritaire

Le cloud gaming permet de jouer à des jeux vidéo depuis son téléphone, son PC portable ou un TV connecté. Nvidia propose son propre service, GeForce Now, dont l’abonnement prioritaire passe de 49,99 euros à seulement 29,99 euros pour 6 mois.

GeForce Now est le service de cloud gaming proposé par Nvidia. Cette plateforme permet de jouer à de nombreux jeux sur presque tous les supports, mais en plus, il permet de profiter de l’expertise de Nvidia, comme du ray tracing et du DLSS 2.0, par exemple. Si parmi les trois abonnements proposés, l’un d’eux est gratuit, mais est assez limité, l’offre prioritaire est bien plus avantageuse, sans compter les nombreux avantages qui s’accompagnent aujourd’hui de 40 % de réduction pour 6 mois d’utilisation du service.

Les avantages de l’abonnement prioritaire de GeForce Now

Accéder au service plus rapidement

Jouer à des sessions de jeu de 6 heures

En 1080p jusqu’en 60 FPS

Le catalogue fourni de Nvidia

Pour souscrire à un abonnement prioritaire à GeForce Now de Nvidia durant 6 mois, il faut débourser 49,99 euros en temps normal. Mais grâce à une offre à durée limitée, il est actuellement possible d’en profiter pour seulement 29,99 euros, soit 5 euros par mois.

Jouer en streaming dans de bonnes conditions

Avant d’aborder le sujet principal, il est important une bonne connexion internet avant de se lancer dans le cloud gaming pour éviter toutes mauvaises surprises durant les sessions de jeu. GeForce Now est donc la plateforme de cloud gaming de Nvidia. Ce service permet de profiter d’une configuration équivalente à ce que fournirait un ordinateur avec une GeForce RTX 2080 sur n’importe quel support et de bénéficier de graphismes avec ray tracing très facilement.

Pour moins de 30 euros pendant 6 mois, l’offre prioritaire permet de passer les files d’attente et donc d’avoir accès plus rapidement à une session. Vous allez pouvoir faire tourner vos jeux en 1080p en 60 images par seconde, mais aussi avec un affichage RTX, et tout ça pour une durée des sessions allant jusqu’à 6 heures. Pour jouer en Full HD, une connexion à internet d’au moins 25 Mb/s est requise. Une connexion filaire (Ethernet) permet une connexion plus stable et de profiter de la meilleure expérience de jeu.

Sa disponibilité sur un grand nombre d’appareils

Le catalogue de jeux sur GeForce Now est assez complet. Il y a des jeux venant des boutiques de jeux Steam, Epic Games, GoG ou Uplay. De nombreux jeux se sont d’ailleurs ajoutés à la liste ce mois-ci, dont le jeu A Plague Tale: Requiem.

Et comme tout l’intérêt du cloud gaming est de pouvoir jouer n’importe où, vous pouvez y accéder depuis un ordinateur (Windows ou MacOS), ou encore sur smartphone. D’ailleurs, Nvidia ajoute sur sa plateforme le support des interfaces tactiles sur certains jeux. Cela permet de jouer plus facilement sur smartphone ou tablette sans avoir besoin d’une manette.

