La tablette Xiaomi Pad 5 est à un prix jamais vu pendant le Single Day

Fluide, puissante, agréable à prendre en main, la Xiaomi Pad 5 est une tablette Android parfaitement maîtrisée. Elle fait partie des moins chères sur le marché, et sa version 128 Go est d’ailleurs en promotion : 274 euros au lieu de 399 euros à sa sortie.

Parmi les tablettes tactiles du marché, la Xiaomi Pad 5 est sans conteste la meilleure alternative à l’iPad pour celles et ceux qui préfèrent se tourner vers un produit fonctionnant sous Android. Elle fait partie de notre top 3 du moment, notamment grâce à son rapport qualité-prix très séduisant. Et pendant le Single Day, elle a l’avantage d’être encore plus abordable qu’à sa sortie grâce à cette réduction de plus de 100 euros.

Les points positifs de la Xiaomi Pad 5

Agréable à utiliser avec son écran 120 Hz de qualité

Un SoC puissant pour regarder des séries et jouer à des jeux

Le tout, sans faiblir : 8 720 mAh

Vendue au prix de 399 euros au lancement, la version 128 Go de la Xiaomi Pad 5 est actuellement moins chère sur AliExpress. On la retrouve à 274 euros avec le code promo SDXFR32.

Une tablette Android puissante

Les tablettes Android ne sont pas réputées pour leur puissance, mais ce n’est pas sans compter sur l’efficacité de la marque. Xiaomi met le paquet sur les performances en proposant un Snapdragon 860. Cette puce assure au quotidien une expérience fluide, que ce soit pour du multitâche, faire tourner des applications et même pour jouer dans de bonnes conditions graphiques à des jeux 3D. Lors de notre test, la Pad 5 était plus puissante que la Galaxy S7 FE de Samsung, pourtant plus haut de gamme.

La qualité d’affichage n’a pas été mise de côté. Même si on peut regretter l’absence de l’OLED, les contenus sont agréables à visionner grâce à son écran LCD de 11 pouces, avec une définition WQHD+ de 2 560 x 1 600 pixels. La tablette prend même en charge le Dolby Vision (HDR) et Dolby Atmos pour assurer une bonne expérience audio. Quant à la navigation, elle est fluide grâce au taux de rafraichissement à 120 Hz.

Soignée et endurante

Au niveau de l’apparence, elle offre un design soigné et une construction en aluminium plutôt réussie. On retrouve des bords bien arrondis et de fines bordures autour de l’écran pour un meilleur confort visuel. Au dos, vous retrouverez un simple capteur principal de 13 mégapixels au dos, ainsi qu’un capteur de 8 mégapixels à l’avant, suffisant pour des appels occasionnels en visio.

Pour finir, Xiaomi intègre sur sa tablette une batterie de 8 720 mAh permettant une utilisation de plus de deux jours, selon votre utilisation. Cela reste dans la moyenne des tablettes du marché, où par exemple une partie de 30 minutes sur Fortnite vous fera perdre seulement 7 %. La recharge se fait via son port USB-C, mais ne comptez pas trop sur la rapidité, car il lui faudra un peu plus de deux heures pour être à 100 %.

Lisez notre test sur la Pad 5 pour connaître en détail la tablette de Xiaomi.

