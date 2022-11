Echo Buds 2 : Amazon divise par 2 le prix de ses écouteurs sans fil avec ANC

Sorties en début d'année, les Amazon Echos Buds de deuxième génération connaissent un succès limité. Mais avec un tarif passant de 119,99 euros à seulement 59,99 euros, soit -50 %, le revendeur espère les rendre bien plus attractifs.

Nous n’avions pas eu droit en France à la première génération d’Echo Buds made by Amazon. Mais le revendeur le plus puissant du monde n’a pas oublié de passer par notre beau pays en ce qui concerne la seconde génération de ses écouteurs sans fil. Et s’ils étaient considérés comme un peu cher pour leur sortie en début d’année, il est possible de les trouver à moitié prix, dans leur version classique et avec le boîtier de recharge à induction.

Les points forts des Echo Buds de seconde génération

Intégration complète de l’écosystème Alexa

Une dynamique sonore convaincante

Le suivi d’activité convaincant

Initialement vendus à 119,99 euros, les Amazon Echo Buds (2e gen) sont désormais disponibles à moitié prix chez le revendeur, soit 59,99 euros.

On retrouve aussi la même réduction pour le modèle accompagné d’un boîtier de charge sans-fil : ils passent ainsi de 139,99 euros à 69,99 euros.

Un choix de format agréable pour true wireless confortables

Les Amazon Echos Buds 2 reprennent en grande partie ce qui a fait le succès des Galaxy Buds de Samsung : un design arrondi en forme de haricot qui offre un excellent maintien une fois posé aux oreilles. Ils s’accompagnent d’embouts en silicone pour permettre de mieux se caler dans le pavillon auriculaire. Les Echo Buds 2 sont certifiés IPX4, ce qui leur assure une résistance aux éclaboussures, à la transpiration et à la pluie.

Ils disposent aussi de commandes sont sur leurs surfaces qu’il est possible de configurer via l’application Alexa d’Amazon. L’assistant vocal est d’ailleurs central dans l’utilisation des Echo Buds, car tout l’écosystème connecté peut être géré simplement en portant les écouteurs comme allumer ou éteindre vos ampoules connectées, lance une musique sur Amazon Music ou Spotify, programmer une alarme ou un rappel. Bref, tout est contrôlable à la voix et ça simplifie le quotidien.

On est loins des meilleurs écouteurs avec ANC, mais le son est convaincant

Les Echo Buds 2 disposent de la réduction de bruit active, censée gommer les bruits environnants lors de l’écoute. Cette réduction sera toutefois un peu moyenne, puisqu’elle ne supprime que les bruits légers aux alentours, et ne pourra pas filtrer les sons plus forts en pleine rue, par exemple. En revanche, cela peut convenir à celles et ceux qui souhaitent surtout s’isoler des bruits ambiants peu intrusifs comme dans un bureau par exemple. Le mode transparence est quant à lui beaucoup plus convaincant.

Les Echo Buds 2 sont compatibles avec le SBC et l’AAC côté codecs Bluetooth, mais d’aptX ni de LDAC. Pour la qualité sonore à proprement parler, celle-ci est davantage portée vers les mediums, avec une dynamique satisfaisante. Enfin, côté autonomie, la marque annonce une autonomie de cinq heures en activant la réduction de bruit, 6,5 heures sans. Une durée qui peut monter à 15 heures grâce au boîtier de recharge.

Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à lire notre test complet des Amazon Echo Buds 2.

