Samsung Galaxy Watch 5 à -40%, TV OLED pas cher et super offre Honor – les deals de la semaine

Vous n’avez pas eu le temps de suivre les nombreux bons plans publiés cette semaine ? Voici ce que vous avez raté : la récente Samsung Galaxy Watch 5 passe de 299 euros à seulement 179 euros, LG propose un TV OLED de 2022 en 48 pouces à seulement 699 euros et Honor fait son Black Friday en avance avec un pack pas cher incluant un smartphone et une montre.

Pour 2022, Samsung propose deux nouvelles montres connectées : la Galaxy Watch 5 Pro dédiée au sport et un autre modèle plus classique. Ce dernier est le plus abordable de cette nouvelle itération, mais n’en est pas moins intéressant pour autant, surtout quand son prix baisse de 120 euros grâce à cette offre.

Si vous souhaitez en savoir plus, retrouvez notre test complet sur la Galaxy Watch 5 de Samsung.

La Samsung Galaxy Watch 5 propose :

Un design soigné plus costaud.

Des fonctionnalités santé et sport poussées.

De nombreuses applications avec Wear OS.

Disponible au prix de 299 euros pour la version 40 mm, la Samsung Galaxy Watch 5 est remisée à 279 euros sur Rue du Commerce, mais grâce au code promo 50WATCH doublé à l’ODR valable jusqu’au 15 novembre 2022, la montre vous revient à seulement 179 euros.

Pour rivaliser avec les autres constructeurs, Honor a lancé un smartphone milieu de gamme aux caractéristiques dignes d’un flagship. Il s’agit du Honor 70 qui a récolté la note de 7/10 dans nos colonnes en raison de son prix un peu élevé. Mais aujourd’hui, une offre le rend plus intéressant avec 80 euros de moins et une montre connectée offerte. Sa note peut donc être rehaussée à 8 et en fait un parfait compagnon du quotidien.

Pour plus de détails, vous pouvez lire notre test sur le Honor 70.

Le Honor 70, c’est quoi ?

Une dalle AMOLED lumineuse à 120 Hz

Des performances honorables : Snapdragon 778G+

Un smartphone endurant qui se recharge rapidement

Au prix conseillé de 549 euros pour le modèle 8+128 Go, le Honor 70 est actuellement en promotion à 469,90 euros sur le site du constructeur, en appliquant les 30 euros de reprise sur un ancien téléphone. Ce n’est pas tout, en choisissant ce modèle, vous pouvez aussi obtenir la Magic Watch 2 (42mm) gratuitement (vendue à 199 euros), ainsi qu’une coque de protection.

Au début de l’année, LG a présenté l’ensemble de sa gamme de téléviseurs pour 2022. Parmi les références OLED, on pouvait par exemple trouver les séries premium C2 et G2, avec des modèles plutôt onéreux. Toutefois, la marque sud-coréenne n’a pas oublié celles et ceux qui ont un budget plus serré : la série A2, qui succède à la réussie gamme A1, a ainsi fait son arrivée sur le marché, avec des TV certes moins puissantes que les C2 et G2, mais qui se démarquent par plusieurs atouts, comme évidemment la qualité d’affichage excellente. En ce moment, il est même possible de faire une très bonne affaire puisque le modèle LG OLED48A2 bénéficie d’une réduction de 300 euros.

Le TV LG OLED48A2 en quelques mots

Une petite dalle OLED de 48 pouces

Compatible Dolby Vision, HDR10 et Dolby Atmos

Un OS toujours aussi intuitif

Initialement proposé à 999 euros, le TV LG OLED48A2 est désormais affiché à 699 euros chez Rue du Commerce.

