Avec ce TV 4K 48 pouces de LG, l’OLED est à un prix défiant toute concurrence

En proposant sa gamme de TV OLED A2, LG permet aux budgets restreints de profiter d'une très bonne qualité d'image, ainsi que des finitions soignées. Et en misant sur une petite diagonale, le prix devient encore plus intéressant. En effet, le TV LG OLED48A2 est proposé à 699 euros au lieu de 999 euros chez Rue du Commerce.

Au début de l’année, LG a présenté l’ensemble de sa gamme de téléviseurs pour 2022. Parmi les références OLED, on pouvait par exemple trouver les séries premium C2 et G2, avec des modèles plutôt onéreux. Toutefois, la marque sud-coréenne n’a pas oublié celles et ceux qui ont un budget plus serré : la série A2, qui succède à la réussie gamme A1, a ainsi fait son arrivée sur le marché, avec des TV certes moins puissantes que les C2 et G2, mais qui se démarquent par plusieurs atouts, comme évidemment la qualité d’affichage excellente. En ce moment, il est même possible de faire une très bonne affaire puisque le modèle LG OLED48A2 bénéficie d’une réduction de 300 euros.

Le TV LG OLED48A2 en quelques mots

Une petite dalle OLED de 48 pouces

Compatible Dolby Vision, HDR10 et Dolby Atmos

Un OS toujours aussi intuitif

Initialement proposé à 999 euros, le TV LG OLED48A2 est désormais affiché à 699 euros chez Rue du Commerce.

Un petit téléviseur, mais une bonne puissance

LG l’a bien compris en proposant pour la première fois des TV de cette taille : les modèles de 48 pouces sont une solution idéale pour les petites pièces. Le TV OLED48A2 embarque donc une dalle d’une diagonale de 121 cm, encadrée de bordures très fines, voire invisibles, ce qui permet de renforcer l’immersion. Mais son principal atout, c’est évidemment sa qualité OLED, avec ses noirs profonds, ses contrastes infinis et ses couleurs vibrantes. Ce téléviseur 4K HDR proposera également des compatibilités avec certaines des meilleures normes vidéo, comme le Dolby Vision IQ et le HDR10 (mais pas HDR10+). Côté qualité sonore, on aura droit à une émulation Dolby Atmos pour un son immersif et vaste.

L’optimisation du traitement des images sera quant à elle prise en charge par le processeur Alpha 7 de 5e génération. S’il est légèrement moins performant que l’Alpha 9, qui équipe les séries plus haut de gamme du constructeur, l’Alpha 7 produira quand même de très bons résultats, et on obtiendra à coup sûr une bonne mise à l’échelle de tous les contenus et un rendu très détaillé. En plus, une intelligence artificielle viendra compléter le travail pour adapter efficacement la qualité de l’image et du son en fonction de vos contenus.

Un TV idéal pour les films et les séries, moins pour le gaming

Celles et ceux qui cherchent un TV pour pouvoir jouer sur une console next-gen pourraient être un peu déçus avec ce TV LG OLED48A2, puisqu’il ne dispose pas de port HDMI 2.1, qui autorise en théorie la 4K@120 fps. Les produits A2 ont par ailleurs un taux de fréquences d’image qui ne dépasse pas 60 Hz avec des connectiques HDMI 2.0. Toutefois, que les gamers se rassurent un peu : cette télévision propose la fonction ALLM (Auto Low Latency Mode) afin de réduire au maximum la latence ainsi qu’un taux de réponse de 1 ms. Un optimiseur de jeu sera aussi présent.

Mais si vous voulez simplement acquérir un téléviseur pour regarder vos films, séries et programmes dans les meilleures conditions, ce modèle-ci sera très efficace. Grâce au système d’exploitation webOS, toujours aussi intuitif et fluide, vous pourrez en plus profiter de toutes les applications phares de streaming. AirPlay 2 sera également de la partie pour vous permettre de diffuser du contenu sur votre TV à partir d’un smartphone ou d’une tablette. Enfin, vous pourrez aussi profiter des compatibilités avec Google Assistant, Amazon Alexa ou encore HomeKit.

