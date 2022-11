À -40 %, ce purificateur d’air Xiaomi améliore la qualité de l’air pour moins cher pendant le Single Day

Xiaomi propose une multitude d'appareils pour améliorer votre quotidien dans votre domicile. Les purificateurs d'air en font partie et en ce moment, le modèle Smart Air Purifier 4 Lite tombe à 118,75 euros contre 199 euros initialement.

Pollen, particules fines, poussières, acariens… tous ces désagréments peuvent réellement polluer l’air que l’on respire à la maison. Pour éviter ces désagréments, opter pour un purificateur d’air est la bonne solution. Si certains nécessitent un gros budget, d’autres restent tout de même plus abordables. Et encore plus avec des réductions, comme le Smart Air Purifier 4 Lite de Xiaomi, qui bénéficie d’une réduction de 80 euros sur son prix d’origine pendant le Single Day.

Le Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite, c’est quoi ?

Il améliore la qualité de l’air

En filtrant jusqu’à 99,97 % des particules fines

Dans une grande surface, avec un mode silencieux

Initialement à 199 euros, le Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite est en ce moment proposé à 118,75 euros sur le site d’AliExpress. Pour l’obtenir à ce prix, il suffit d’ajouter le coupon vendeur d’une valeur de 17 euros ainsi que le code FR10 pour avoir 10 euros de remise supplémentaire.

Le modèle classique, le Smart Air Purifier 4, est quant à lui disponible à 158,20 euros seulement contre 249 euros à la base, en appliquant également un coupon vendeur et le code FR10 sur AliExpress.

Un purificateur d’air discret et efficace

Le Smart Air Purifier 4 Lite est un modèle qui cache une belle puissance malgré son petit format. Grâce à son design rectangulaire et discret, il ne sera pas du tout encombrant, et se fondra parfaitement dans toutes les décorations. Il se fait oublier une fois le mode silencieux activé.

Une fois en route, le purificateur d’air de Xiaomi va capturer jusqu’à 99,97 % des particules, et même les plus fines grâce à son filtre HEPA. La marque a d’ailleurs amélioré le filtre dont le taux d’absorption du charbon actif est 1,8 fois plus élevé que le modèle 3C de Xiaomi. De ce fait, il va éliminer efficacement de votre maison les odeurs pour un air toujours frais.

Le filtre du Smart Air Purifier 4 Lite est d’ailleurs plus robuste avec une durée de 6 à 12 mois pour ne pas le changer régulièrement. Autrement, son entrée d’air à 360°, il est capable de capturer les poussières, les particules fines, le pollen, les squames d’animaux responsables des allergies, les bactéries, etc. D’après la marque, il couvre une surface de 25-43 m².

Personnalisable à distance

Et si vous souhaitez contrôler le purificateur d’air sans être à proximité de lui, vous pourrez le faire via l’application Mi Home, qui contiendra tout un tas de données pratiques récoltées en temps réel. Les compatibilités avec Google Assistant et Alexa seront aussi de la partie pour effectuer des commandes vocales.

Depuis l’application, vous allez pouvoir régler les modes en fonction de la superficie de la pièce, de programmer les heures de mise en route et d’extinction, de prendre un nouveau filtre lorsque celui-ci commence à se faire vieux, ou encore surveiller la qualité de l’air ambiant détectée chez vous.

Il est aussi doté d’un écran LED qui va vous permettre de consulter en temps réel les relevés de température et d’humidité intérieures, ainsi que l’état du Wi-Fi et les informations sur le mode de fonctionnement. Un cercle lumineux vous facilitera même la tâche puisqu’il changera de couleur en fonction de la qualité de l’air.

