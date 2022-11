Xiaomi Redmi Note 11S : ce bon smartphone perd plus de 100 € lors du Single Day

Le Xiaomi Redmi Note 11S est un smartphone peu coûteux, mais qui n'est pas en reste niveau caractéristique afin d'assurer des performances honorables. Habituellement à 279,90 euros pour le modèle 128 Go, il ne coûte plus que 174 euros aujourd’hui.

Dans les smartphones entrée de gamme conçus par Xiaomi, s’il y en a bien un à ne pas oublier, c’est le Redmi Note 11S. Il est tout simplement le téléphone qui met tout le monde d’accord grâce à sa fiche technique équilibrée. Ce dernier ressemble à la version classique, mais promet une meilleure expérience photo ainsi que des meilleures performances graphiques, le tout pour un prix tout aussi contenu, voire plus aujourd’hui grâce à cette réduction de plus de 100 euros pour le Single Day.

Pourquoi choisir le Xiaomi Redmi Note 11s ?

Son écran AMOLED à 90 Hz

Son SoC entrée de gamme efficace

Son capteur principal de 108 mégapixels

Sans oublier son autonomie d’une journée

La version 6 + 128 Go du Xiaomi Redmi Note 11s est disponible à 279,90 euros sur le site officiel, mais pendant le Single Day, il est possible de l’avoir pour seulement 174 euros sur le site AliExpress. Pour cela, il suffit d’ajouter le coupon vendeur ainsi que le code promo DEALFR1.

Un entrée de gamme qui remplit parfaitement ses fonctions

Représentant le segment entrée de gamme du constructeur, le Redmi Note 11S partage une bonne partie de sa fiche technique avec le Redmi Note 11. À commencer par le design, qui est quasi identique : on retrouve un smartphone plutôt léger (179 grammes), avec les mêmes dimensions, la même face avant et arrière. Côté écran, il dispose de la même dalle Super AMOLED de 6,43 pouces affichant une définition Full HD+ avec un taux de rafraîchissement à 90 Hz.

La version S est également équipée d’un accumulateur de 5 000 mAh, suffisant pour que le téléphone tienne pendant 1 à 2 jours loin d’une prise. Il est aussi compatible avec la charge 33W pour récupérer environ 50 % en une trentaine de minutes. On note également la présence d’une puce NFC, d’un port jack 3,5 mm ainsi que d’une certification IP53.

Une version plus boostée

L’une des différences entre ses deux smartphones, c’est que le Redmi Note 11S s’équipe non pas d’une puce Qualcomm, mais d’une puce MediaTek Helio G96. Celle-ci est plus performante comparée à celle utilisée sur le modèle classique. Dans les faits, l’expérience utilisateur reste similaire et offre une bonne fluidité au quotidien. C’est plutôt sur la partie gaming, que le SoC de MediaTek se montre plus efficace. Il peut faire tourner les jeux gourmands dans une qualité plus élevée. Côté logiciel, c’est bien sûr la dernière version de l’interface maison, MIUI 13 basée sur Android 12. Il faudra attendre encore pour avoir Android 13.

Enfin, c’est sur la partie photo que le Note 11S se distingue du Note 11. Si le module photo est physiquement identique, la version S propose un capteur principal de 108 mégapixels contre 50 sur le modèle classique. Cela permet d’obtenir une meilleure qualité photo avec plus de détails. Autrement on retrouve un ultra grand-angle, un macro et un de profondeur qui vont apporter une bonne polyvalence.

