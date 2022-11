Amazon propose un super deal pour ce laptop gaming Dell (RTX 3060 + Ryzen 7)

Pour avoir une machine portable performante sans casser votre tirelire, nous avons le bon plan qu’il vous faut : le Dell G15 Ryzen Edition a de quoi satisfaire les gamers, surtout que le voilà aujourd'hui à 999 euros au lieu de 1 399 euros au départ.

Pour ses ordinateurs portables dédiés pour le gaming, Dell soigne le design et la fiche technique de ses modèles, et vient même imiter en partie ceux proposés par la marque Alienware, comme c’est le cas du G15 Ryzen Edition. Ce laptop arbore un design qui le rapproche désormais plus d’Alienware, et arrive à proposer une configuration suffisante pour faire tourner la grande majorité des titres en ultra et en Full HD pour un prix plus contenu. Il profite d’ailleurs en ce moment d’une réduction de 400 euros qui le rend plus intéressant encore.

Le Dell G15 Ryzen Edition, un bon allié pour le jeu grâce à …

Son écran de 15,6 pouces FHD rafraichis à 120 Hz

Sa RTX 3060 + Ryzen 7 5800H

Accompagnée de 16 Go de RAM et 512 Go SSD

Avec un prix barré à 1 399 euros, l’ordinateur portable Dell G15 Ryzen Edition (5515) s’affiche à son prix le plus sur Amazon : il est actuellement disponible en promotion à 999 euros.

Une configuration performante pour le jeu

Le Dell G15 Ryzen Edition dispose d’une configuration assez puissante pour pouvoir séduire les joueurs et joueuses qui privilégient les performances. Il est animé par la puce AMD Ryzen 7 5800H, cadencé jusqu’à 4,4 Ghz avec 16 Go de mémoire vive.

De plus, il est associé à une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3060. Avec une telle configuration, vous obtiendrez d’excellentes performances sur la plupart des jeux AAA, les applications exigeantes s’exécuteront sans problème. Le laptop est capable de supporter un usage multitâche poussé en bureautique ou encore la création de contenu (montage vidéo, photo, etc).

Le système de refroidissement se montre aussi efficace que discret pour maintenir de bonnes performances et éviter la surchauffe. Quant au stockage, il est assuré part à un SSD M.2 NVMe PCIe de 512 Go qui va apporter une dose de réactivité bienvenue à l’ensemble du système.

Une conception solide, mais imposante

Pour la partie design, le G15 Ryzen Edition ressemblerait presque à un modèle Alienware de la même marque. Son look futuriste donne un bon sentiment de solidité pour pouvoir l’emmener sans crainte. En revanche, cette machine est assez imposante notamment avec son épaisse excroissance arrière. Avec ses presque 2,6 kg et son volumineux chargeur de 240 W, il ne constitue pas la meilleure solution pour les nomades. Une fois allumée, on découvre un écran avec des dimensions généreuses et une diagonale de 15,6 pouces. Ce dernier propose une définition FHD avec un taux de rafraichissement à 120 Hz, mais qui ne profite malheureusement pas du G-Sync.

C’est aussi la connectique qui le rend moins compact, mais au moins on retrouve l’essentiel, à savoir : un port Ethernet, deux ports USB 2.0, un port USB 3.2, une prise USB-C, un connecteur HDMI 2.0, et une prise combo jack. Enfin niveau autonomie, il a suffisamment de jus dans ses entrailles pour tenir toute une journée de travail, et même plus encore selon les usages. Il fait de beaux efforts en matière d’autonomie avec plus de 9 heures d’utilisation. À noter que ce chiffre peut varier en fonction dans votre utilisation.

Si vous souhaitez en savoir plus, nous avons eu l’occasion de tester le Dell G15 Ryzen Edition.

