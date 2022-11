Oppo Reno 8 Pro : ce récent smartphone premium est déjà 150 € moins cher

Le Oppo Reno 8 Pro se situe dans le haut du panier avec des caractéristiques premium sans payer le prix fort. À 799 euros, il a de base tout pour plaire face à la concurrence du secteur, surtout maintenant qu’il se trouve moins cher à 649 euros.

Cette année Oppo revient avec sa nouvelle gamme Reno et conçoit trois smartphones : le Oppo Reno 8 Lite, le Reno 8 et 8 Pro. Ce dernier est le modèle le plus abouti de la série 8, et vient proposer une expérience premium sans pour autant dépasser les 1 000 euros. Il présente de bons arguments pour plaire, surtout maintenant qu’il se négocie avec près de 20 % de réduction.

Les forces du Oppo Reno 8 Pro

Un bel écran AMOLED lumineux à 120 Hz

Un SoC efficace : MediaTek Dimensity 8100-Max

Une autonomie satisfaisante couplée à la charge rapide 80W

Sortie au prix de 799 euros, le Oppo Reno 8 Pro est remisé à 749 euros chez RED, mais grâce à une ODR valable jusqu’au 31/12/22, le téléphone passe à 649 euros. Cette offre est disponible également sur la boutique SFR.

Pour 30 euros de plus, vous pouvez obtenir l’Oppo Reno 8 Pro avec des écouteurs Enco Air 2 Pro sur Cdiscount.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Oppo Reno 8 Pro. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter L' Oppo Reno 8 Pro au meilleur prix ?

Un smartphone attrayant

Le Oppo Reno 8 Pro se démarque de la version classique par son design particulièrement attrayant. On découvre un dos monocoque en verre forgé avec un rendu glossy très joli, qui prend indéniablement les traces de doigt. Les finitions du téléphone sont très bonnes, et la prise en main est agréable notamment grâce aux tranches droites présentes sur toutes les arêtes.

En face avant, on se retrouve avec un bel écran de 6,7 pouces aux bordures relativement fines. Le Reno 8 Pro possède une dalle AMOLED avec une définition FHD+, et offre un taux de rafraîchissement de 120 Hz ce qui rend la navigation bien plus fluide. De plus, cette dernière assure une très belle qualité d’image grâce à compatibilité HDR10+.

Mais aussi efficace et endurant

Du côté des performances, le 8 Pro s’appuie sur la puce Dimensity 8100-Max de MediaTek avec 8 Go de RAM. Cette configuration est non seulement optimisée pour la 5G, mais elle propose une expérience fluide au quotidien dépourvue de ralentissement. Néanmoins face à la concurrence, le téléphone est moins efficace sur un point. En effet, il a quelques difficultés à faire tourner les jeux 3D dans les meilleures conditions graphiques. Le téléphone est tout de même fluide, et ce grâce à l’interface ColorOS sous Android 12.

L’autonomie est également assurée sur ce smartphone. Il pourra tenir une journée et demie sans inquiétude, mais vous pourrez surtout compter sur la charge rapide de 80W. Grâce à cela, il suffit de 35 minutes environ pour charger complètement le Reno 8 Pro.

Enfin pour la partie photo, la version Pro offre de beaux clichés grâce au capteur principal, même s’il a du mal à gérer les basses lumières dans les scènes avec une grande plage dynamique. Face à la concurrence l’ultra grand-angle est limité, tout comme l’intérêt du capteur macro et le mode nuit assez décevant, qui n’apporte pas grand-chose à l’expérience en basse lumière plutôt convaincante de base.

Pour en savoir plus, nous vous invitons à lire notre test sur l’Oppo Reno 8 Pro.

D’autres smartphones qui valent le coup

Si vous voulez comparer le Reno 8 Pro de Oppo avec d’autres références sur le même segment tarifaire, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 800 euros en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.