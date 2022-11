Le Xiaomi 12 perd près de la moitié de son prix juste avant le Black Friday

Le Black Friday n'a pas officiellement commencé, et pourtant certains e-commerçants cassent déjà les prix de certains produits Tech. C'est le cas de RED by SFR qui propose le Xiaomi 12 à 499 euros contre 899 euros à son lancement.

En dehors de ses smartphones entrée et milieu de gamme, Xiaomi est aussi présent sur le segment haut de gamme de façon abordable. Le meilleur exemple que l’on puisse citer aujourd’hui c’est le Xiaomi 12 qui, avec des composants de pointe, arrive tout de même à conserver un prix plus accessible que la concurrence. C’est encore plus le cas aujourd’hui, puisqu’il profite de 45 % de remise pour s’afficher à un prix beaucoup plus attractif.

Les points forts du Xiaomi 12

Un écran AMOLED FHD+ à 120 Hz

Une puce puissante : Snapdragon 8 Gen 1

Une charge rapide mais aussi sans fil

Commercialisé à sa sortie au prix de 899 euros, le Xiaomi 12 est actuellement remisé à 499 euros sur la boutique RED by SFR.

Un smartphone bien fini, avec des petites dimensions

Esthétiquement, le Xiaomi 12 n’a pas à rougir face au Xiaomi 12 Pro, et a droit à de belles finitions. Il est agréable en main grâce à son format compact et léger. Moins cher que son grand frère, le Xiaomi 12 se pare d’une dalle avec une définition FHD+ et non WQHD+. Elle est tout de même de bonne qualité avec des couleurs équilibrées et une bonne luminosité grâce à la technologie OLED. La dalle offre même un taux de rafraichissement à 120 Hz pour une meilleure fluidité dans l’interface. C’est très agréable pour regarder du contenu, et ça l’est encore plus avec les deux haut-parleurs signés Harman Kardon, compatibles Dolby Atmos.

Pour la partie photo, on retrouve un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 13 mégapixels et un télémacro de 5 mégapixels. Dans l’ensemble, le Xiaomi 12 sera un bon compagnon, notamment grâce à son objectif principal, mais ne brillera pas pour les photographes en herbe.

Puissant, mais non sans défaut…

Même s’il existe une version Pro, le Xiaomi 12 ne fait pas trop de concessions en matière de puissance. Il est animé par le Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm avec 8 Go de RAM. Cette configuration a le mérite d’être efficace, que ce soit pour du multitâche, faire tourner plusieurs applications gourmandes et même pour jouer dans les meilleures conditions graphiques à des jeux 3D.

En revanche, en cas d’utilisation trop intensive, le téléphone a tendance à chauffer, au point où cela peut même en devenir désagréable lorsque vous jouez par exemple. Vous pourrez tout de même compter sur une expérience fluide, et même du réseau 5G. Sachez que vous pouvez aussi installer la bêta d’Android 13.

Pour finir, le Xiaomi 12 devrait tenir une journée grâce à sa batterie de 4 500 mAh. Il est surtout compatible avec une charge rapide de 67 W — 120 W pour le modèle Pro — afin de récupérer la moitié de la batterie en moins de 30 minutes. La charge sans fil est aussi de la partie, avec une puissance de 50 W, ou 10 W en mode inversé.

Pour en savoir plus : voici notre test sur le Xiaomi 12.

Quel smartphone Xiaomi choisir ?

Xiaomi propose de nombreux smartphones sur le marché. Mais si vous avez du mal à vous y retrouver parmi toutes les références, voici nos recommandations pour vous aider à choisir le bon.

