Amazon fait déjà son Black Friday et brade ce pack de surveillance à -65%

Comme chaque année, le géant du e-commerce participe au Black Friday. Mais Amazon est déjà en train de brader certains de ces produits, comme c’est le cas de sa caméra connectée Blink et sa sonnette. Le tout est proposé dans un pack à 55,99 euros seulement.

Avec une caméra connectée, vous pouvez voir ce qui se passe autour de votre domicile en votre absence. Elles sont capables de détecter les mouvements, et ainsi vous prévenir en cas d’intrusion en envoyant simplement une alerte sur votre smartphone. Si certaines sont onéreuses, les solutions d’Amazon sont accessibles pour les plus petits budgets. En ce moment, la référence Blink Outdoor du géant américain se trouve dans un pack avec une sonnette connectée, pour à peine 56 euros. Un pack complet, qui permet de garder toujours un oeil à votre maison.

Que contient ce pack ?

On a une caméra de surveillance qui filme en 1080p

Avec une vision nocturne HD et détection des mouvements

Accompagnée d’une sonnette connectée qui filme en HD de jour et de nuit

Le tout compatible avec Alexa

Amazon propose une caméra de surveillance, la Blink Outdoor, ainsi qu’une sonnette connectée, la Blink Video Doorbell, pour seulement 55,99 euros au lieu de 158,98 euros.

Le même pack existe avec le Blink Home Monitor, qui sert à stocker les vidéos enregistrées, pour le même prix.

Une caméra connectée efficace

La Blink Outdoor d’Amazon est une caméra de surveillance sans fil dédiée pour l’extérieur. Elle est donc capable de résister aux intempéries. Une fois installée, la caméra est capable de filmer en HD (1080p) et dispose d’une vision nocturne infrarouge pour ne rater aucun détail à la nuit tombée, mais seulement en 720p. Un système audio bidirectionnel est intégré pour pouvoir entendre et parler avec les personnes qui toqueraient à votre porte, de même que la détection de mouvements. Les notifications seront quant à elles disponibles grâce à l’application de la marque, où vous pourrez aussi créer des « zones de détection », ce qui est idéal pour ne pas faire vibrer votre téléphone toutes les 5 minutes, car la caméra filme aussi une partie de la rue passante.

Pour stocker les vidéos, cela se passe directement via l’application de votre smartphone ou tablette. Un essai gratuit du forfait d’abonnement Blink est inclus avec votre achat, ou localement avec le Sync Module 2 et la clé USB.r. Dans le dernier cas, aucuns frais mensuels ne s’appliquent.

Et une sonnette pour surveiller le pas de votre porte

Ce pack inclut également une sonnette connectée : la Blink Video Doorbell. Elle se connecte au Wi-Fi. On peut évidemment la relier en filaire à son carillon intérieur, pour l’utiliser comme une sonnette classique. Cette sonnette fait aussi office de caméra de surveillance et à chaque détection de mouvement, on peut recevoir une notification dans l’application Blink afin de voir qui sonne à sa porte, le tout en 1080p, et même de nuit. Elle sera donc parfaite pour surveiller le devant de votre domicile, pendant que la caméra Blink Outdoor, filme un autre recoin de votre habitation.

Concernant l’autonomie, la Blink Video Doorbell peut durer jusqu’à deux ans avec deux piles AA (fournies ). Cette sonnette vidéo connectée fonctionne avec Alexa, ce qui permet d’être notifié sur les appareils Alexa ou d’avoir la vidéo en direct sur un écran Echo Show par exemple.

Pour surveiller les alentours de votre domicile

Si vous souhaitez comparer la caméra de surveillance connectée d’Amazon avec les autres références disponibles sur le marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures caméras de surveillance connectées.

