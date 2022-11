À -31%, ce Lenovo IdeaPad 3 est la bonne affaire du Black Friday côté laptop

Lenovo compte de nombreuses gammes de PC portable avec différentes configurations. Parmi les modèles destinés pour le grand public, il y a le Lenovo IdeaPad 3 embarquant l'Intel Core i5. Ce modèle est actuellement en promotion sur Fnac. Son prix passe alors de 699 euros à 479 euros.

Bien que la concurrence soit rude sur le marché des PC portables, Lenovo arrive à tirer son épingle du jeu en trouvant les bons compromis sur ses gammes. Sur le milieu de gamme par exemple, difficile de ne pas évoquer le Lenovo IdeaPad 3 15ITL6. Ce modèle est actuellement en promotion et coute 220 euros moins cher.

Les points forts du Lenovo IdeaPad 3 15ITL6

Finition soignée avec des bordures fines

Caractéristiques solides pour un usage particulier

Disque dur en SSD DDR4

Au lieu de 699 euros habituellement, le Lenovo IdeaPad 3 15ITL6 est maintenant disponible en promotion à 479 euros chez Fnac.

Un PC portable complet pour un usage classique

Les caractéristiques du Lenovo IdeaPad 3 15ITL6 sont largement suffisantes pour venir à bout de toutes vos tâches bureautiques. Le transfert de données sera beaucoup plus rapide avec son SSD DDR4. Le processeur Core i5 11e génération, couplé à 8Go de RAM et une carte graphique Intel Iris Xe, va fluidifier vos visioconférences. Les lags lors de navigation sont de l’histoire ancienne avec ce PC portable.

La batterie de 38 Wh assure une autonomie de huit heures. Vous n’êtes pas ainsi obligé d’emmener avec vous le bloc de recharge pour une journée de travail. L’écran de 15,6 pouces Full HD, d’une résolution de 1920 x 1080, affiche des images et vidéos correctes. Pour réduire la fatigue oculaire, ce laptop embarque la technologie EyeCare.

Il a tout ce qu’il faut pour télétravailler

Le Lenovo IdeaPad 3 15ITL6 ne pèse que 1,65 kg, autant dire qu’il n’est pas lourd à porter. Ce PC portable compte diverses connectiques : un port USB-2, un port HDMI, un port USB 3.2 et un port USB type C. Pour ce qui est de la connectivité, le Bluetooth 5.1 et le WiFi 6 sont de la partie. Il y a donc le nécessaire pour la connexion filaire et sans fil.

Le modèle en promotion est en gris arctique, une teinte qui accentue son design compact et fin. Windows 11 est déjà installé sur le laptop. La webcam intégrée affiche une résolution de 720p. Deux haut-parleurs stéréo, de 1,5 W chacun, sont compatibles Dolby Audio. Ce ne sont pas les meilleures configurations pour la communication, mais ça fait le travail.

