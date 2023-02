Sosh, Bouygues et RED : les meilleurs deals pour une box internet fibre (février 2023)

Vous avez besoin d'économiser pour ce début d'année ? Et, pourquoi ne pas penser à votre abonnement internet ? Voici notre sélection des meilleures offres, toutes à moins de 20 €/mois.

Les opérateurs de box Internet se sont faits discret en ce début d’année 2023. Cependant, c’est aujourd’hui une bonne occasion de faire l’inventaire des forfaits et des abonnements les moins chers et les plus avantageux du marché. Il est d’ailleurs encore possible de trouver des offres accessibles pour moins de 20 euros par mois, celles-là même que nous avons réunis dans cette nouvelle sélection.

Les meilleures offres fibre pas chères du moment

Bbox Fit : 16,99 euros par mois pendant un an

L’abonnement Bbox Fit est le moins cher de Bouygues Telecom. Il délivre un accès illimité à Internet avec un débit descendant et montant allant jusqu’à 400 Mb/s. La box est compatible Wi-Fi 5.

Vous pourrez également passer des appels en illimité vers les fixes en France Métropolitaine, les DOM et vers plus de 110 destinations. Si vous voulez d’ailleurs conserver votre numéro de téléphone fixe, c’est possible et gratuit. Il suffit de faire la demande de portabilité du numéro.

Elle ne comprend cependant pas de décodeur TV, elle est uniquement destinée à Internet et au téléphone fixe. Si vous souhaitez avoir un décodeur TV (4K), il faut passer sur l’offre Bbox Must qui lui se retrouve à 24,99 euros par mois avec l’apport d’un routeur Wi-Fi 6.

Bouygues Telecom propose actuellement son offre Bbox Fit Fibre à 16,99 euros par mois pendant un an puis passe après la période d’engagement d’un an à 31,99 euros par mois. Cette offre est valable exclusivement pour les nouveaux clients.

La boite Sosh : 19,99 euros par mois pendant un an

Sosh vient de faire baisser le tarif mensuel de son offre fibre et ADSL. Tout en profitant du réseau d’Orange avec la Livebox 5, l’abonnement Sosh vous donne un accès en illimité à Internet avec la Fibre en très haut débit jusqu’à 300 Mbits/s en téléchargement et 300 Mbits/s en upload.

L’offre de Sosh comprend également les appels illimités vers les fixes en France Métropolitaine, les DOM et plus de 100 destinations à l’internationale (dont le Canada et les États-Unis). Si vous souhaitez profiter du même service pour les appels illimités vers les mobiles, il faudra néanmoins ajouter 5 euros à la facture.

L’offre n’inclut pas un décodeur TV (5 euros supplémentaires pour 160 chaines), mais il est possible d’accéder, gratuitement et sur demande, à l’application « Appli TV d’Orange » pour regarder plus de 72 chaines sur votre smartphone, tablette, PC ou Mac.

La boite Sosh est actuellement au prix de 19,99 euros par mois pendant un an avec engagement avant de passer à 29,99 euros mensuels.

RED Box : 18,99 euros par mois pendant un an (+ 1 mois offert)

L’abonnement à la fibre RED by SFR, c’est un accès illimité à Internet avec un débit en téléchargement et en envoi allant jusqu’à 500 Mb/s grâce à la fibre ou en THD. L’attribution du réseau est décidée en fonction de votre éligibilité et de votre localité. Dans tous les cas, vous disposez d’un routeur compatible Wi-Fi 5 avec 10 Go de stockage cloud inclus dans l’offre.

Si l’offre de base ne comprend pas de décodeur TV, il est possible d’en obtenir un (compatible UHD 4K) pour seulement 29 euros. Vous profitez donc de 35 chaînes, dont les premières de la TNT, mais avec l’option à 3 euros de plus, vous pouvez bénéficier d’un total de 100 chaînes. Ces dernières sont aussi bien accessibles depuis votre TV via décodeur (achat en option), mais aussi sur un ordinateur, un smartphone ou une tablette avec l’application RED TV.

Enfin, si vous souhaitez passer à la vitesse supérieure en termes de débit, une option WiFi 6 pour 7 euros de plus par mois est disponible. Vous disposerez ainsi d’un routeur compatible avec la dernière norme de réseau sans-fil en plus d’un débit rehaussé à 1 Gb/s en téléchargement et 700 Mb/s en envoi.

l’offre RED Box est à seulement 18,99 euros par mois. Si vous choisissez l’option Wi-Fi 6, il faudra ajouter par mois. Cette offre donne également droit au premier mois offert.

Quelles sont les meilleures offres fibre et ADSL ?

Afin de découvrir les autres offres disponibles sur le marché, nous vous invitons à consulter notre comparateur des meilleures offres ADSL et Fibre du moment !

Les meilleures Box Internet Fibre, Câble RED box Fibre Débit jusqu'à 500 Mb/s Sans Player TV Téléphonie vers 100 destinations 18,99€ 28,99€ Un mois offert Découvrir Fibre Bbox fit Fibre Débit jusqu'à 400 Mb/s Sans Player TV Téléphonie vers 110 destinations 16,99€ 31,99€ Pendant 12 mois Découvrir Fibre, ADSL, 4G Freebox Delta Débit jusqu'à 8 Gb/s 280 chaînes de TV incluses Téléphonie vers 110 destinations 39,99€ 49,99€ Nouveau Wifi 6E Découvrir Toutes les box internet

