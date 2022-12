Le Pixel 7 en promo, un chargeur sans fil Samsung gratuit, 18 € pour un réveil connecté – Les deals de la semaine

Si vous n'avez pas pu suivre les nombreux bons plans publiés cette semaine après le Black Friday, voici une sélection des meilleurs deals toujours disponibles pour s'équiper au meilleur prix.

Séparément, le Google Pixel 7 est commercialisé à 659 euros tandis que les Pixel Buds A-Series sont vendus à 99 euros. Cdiscount fait actuellement une réduction sur l’ensemble. Avec 50 euros d’ODR Google, le pack se négocie à 20 % moins cher.

Les principaux atouts du Pixel 7

Référence des photophones

Rapport qualité/prix inégalé

Performance équilibrée

Au lieu de 759 euros habituellement, le Google Pixel 7 et les Pixel Buds A-Series sont maintenant disponibles en promotion à 599 euros chez Cdiscount, avec 50 euros d’ODR de Google. Le même deal est aussi disponible sur Amazon.

Parmi les réveils connectés de la marque Lenovo, le modèle Essential n’est pas le plus avancé, mais satisfera la plupart des utilisateurs. Comme son nom l’indique, le Smart Clock Essential va à l’essentiel en apportant certes moins de fonctionnalités que son grand frère, mais intègre tout de même Google Assistant. Ce petit réveil s’avère être donc très pratique pour y contrôler ses objets connectés, par exemple. Un réveil connecté qui bénéficie de plus de 40 euros de réduction par rapport à son prix de lancement.

Les points forts du Lenovo Smart Clock Essential

Un réveil connecté discret au format mini

Avec un écran LED de 4 pouces

Et compatible avec Google Assistant

Disponible à sa sortie à 59,99 euros, le réveil connecté Lenovo Smart Clock Essential est désormais affiché à 49,99 euros, mais actuellement il est proposé à seulement 17,99 euros sur le site Darty.

Samsung compte une myriade de chargeurs à induction dont certains peuvent être gratuits après réduction et un ODR. C’est actuellement le cas du Samsung Pad 15 W. Sur Darty, le chargeur sans fil EP-P2400 de 15 W est à 0 euro après une ristourne de 20 euros et un ODR Samsung de 20 euros.

Le Samsung Pad 15 en quelques mots

Socle sobre, léger et plat ;

Indicateur de chargement en LED ;

Compatible charge Qi.

Au lieu de 39 euros habituellement, le Samsung Pad (EP-P2400) est maintenant disponible en promotion à 19,99 euros chez Darty. Le chargeur à induction bénéficie aussi d’un ODR de 20 euros. Le socle revient donc gratuit.

Lebara Mobile est décidément très agressif sur ses tarifs depuis quelques mois. L’opérateur fait encore une fois mouche avec un forfait mobile sans engagement qui ne peut laisser indifférent. Cette fois-ci, il est question d’une grosse enveloppe de 100 Go pour un prix ne dépassant pas les 10 euros par mois, un prix qui ne bouge pas dans le temps, tout en étant flexible dans le temps.

Que propose le forfait chez Lebara ?

100 Go à petit prix sur le réseau d’Orange

Les appels, SMS et MMS en illimité

Sans engagement

Flexible tous les mois

Jusqu’au 5 décembre 2022, le forfait de 100 Go de Lebara est disponible à 9,99 euros par mois et le prix ne bouge pas, même après la première année. Cela fait de lui le forfait mobile de 100 Go le plus avantageux du moment. C’est aussi un forfait flexible tous les mois, vous avez loisir de changer en fonction de votre consommation.

