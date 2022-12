À seulement 18 euros, ce réveil Lenovo devient le plus abordable des réveils connectés

Si vous souhaitez remplacer votre bon vieux réveil par une version connectée et fonctionnelle, le Smart Clock Essential de Lenovo avec Google Assistant est à un prix plus doux : 17,99 euros au lieu de 59,99 euros à son lancement.

Parmi les réveils connectés de la marque Lenovo, le modèle Essential n’est pas le plus avancé, mais satisfera la plupart des utilisateurs. Comme son nom l’indique, le Smart Clock Essential va à l’essentiel en apportant certes moins de fonctionnalités que son grand frère, mais intègre tout de même Google Assistant. Ce petit réveil s’avère être donc très pratique pour y contrôler ses objets connectés, par exemple. Un réveil connecté qui bénéficie de plus de 40 euros de réduction par rapport à son prix de lancement.

Le Lenovo Smart Clock Essential, c’est quoi ?

Un réveil connecté discret au format mini

Avec un écran LED de 4 pouces

Et compatible avec Google Assistant

Disponible à sa sortie à 59,99 euros, le réveil connecté Lenovo Smart Clock Essential est désormais affiché à 49,99 euros, mais actuellement il est proposé à seulement 17,99 euros sur le site Darty.

Simple et discret

Le modèle Essential est une version allégée du Lenovo Smart Clock, et contrairement à lui, il intègre un écran noir et blanc, et non tactile. Vous ne pourrez pas regarder des vidéos dessus, puisqu’il dispose d’une simple dalle LED de 4 pouces qui affichera les informations importantes en format digital. Il sera d’ailleurs possible de régler la luminosité de l’écran grâce à une commande vocale depuis Google Assistant.

Lenovo y ajoute une petite veilleuse à LED de 31 lumens, qui aura tout son intérêt pour vos sessions de lecture nocturne ou bien pour éclairer une chambre d’enfant et repousser les monstres sous le lit. Esthétiquement, le réveil mise sur un aspect sobre et discret avec un tissu en maille gris bien fini. Il ne prendra pas non plus beaucoup de place et s’intégrera parfaitement dans votre pièce. À l’arrière, on retrouve un port USB-A à l’arrière, ce qui vous donnera la possibilité de recharger un autre appareil, comme un smartphone.

Mais aussi pratique au quotidien

Le Lenovo Smart Clock Essential est plus qu’un simple réveil. Outre la possibilité de programmer des alarmes, il propose des fonctionnalités simples qui deviennent d’une grande utilité au quotidien, comme l’affichage de l’heure, de la date, de la météo ou encore de la température extérieure. Ce qu’on apprécie surtout, c’est sa compatibilité avec Google Assistant, où vous pourrez effectuer toutes sortes de commandes vocales grâce aux deux microphones pouvant recueillir toutes vos demandes : remplir une liste de courses, lancer votre playlist préférée, programmer une minuterie pour une recette ou même piloter les objets connectés de votre maison.

Ce réveil est également muni d’une petite enceinte de 3W — identique à celui du premier Smart Clock — qui pourra diffuser de la musique. Vous pourrez le relier à vos appareils pour lancer votre musique à distance et ainsi écouter vos livres audio, votre radio et vos podcasts en toute simplicité. L’enceinte n’animera certainement pas vos soirées, mais propose toutefois un son clair et suffira amplement se réveiller en musique dans la chambre.

Pour en savoir davantage, voici notre test sur le Lenovo Smart Clock Essential.

