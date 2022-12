L’atypique TV QLED Samsung The Frame 55″ 2022 perd près de 50 % de son prix

Le TV Samsung The Frame est l’un des plus originaux avec son design atypique en forme de tableau. De plus, la marque ne lésine pas sur la fiche technique. Aujourd’hui, le modèle 55 pouces de sa série 2022 passe de 1 699 euros à 899 euros seulement.

Parmi les téléviseurs de chez Samsung, on retrouve la gamme The Frame, des modèles avec un design original en forme de tableau. En 2022, la marque conçoit un nouveau revêtement pour sa dalle, afin de mieux dissimuler le téléviseur dans votre salon. L’élégance reste maître mot pour cette nouvelle série, et elle ne manque pas d’atout grâce à sa fiche technique complète. Et la bonne nouvelle, c’est que le modèle 55 pouces coûte actuellement 800 euros de moins.

Les points forts du Samsung QE55LS03B

Une dalle QLED de 55″ avec un revêtement mat

Compatible 4K HDR, HDR10+, et Dolby Atmos

Des ports HDMI 2.1 pour le gaming

Sans oublier TizenOS

Proposé à 1 699 euros sur le site du constructeur, le TV Samsung The Frame QE55LS03B 2022 est actuellement remisé à 899 euros sur le site Rue du Commerce.



Un TV qui ne manque pas d’atout

La série 2022 The Frame se compose toujours d’une dalle QLED, ici de 55 pouces, compatible 4K Ultra HD et HDR10+ afin de fournir une belle finesse d’image. Il intègre le processeur Quantum 4K pour profiter d’un excellent upscalling en ultra haute définition de vos contenus favoris. Quant au son, les deux haut-parleurs sont convaincants, mais vous apprécierez encore plus avec une barre de son, d’autant plus que ce téléviseur propose du Dolby Atmos pour une spatialisation sonore en 3D.

Et pour parfaire le tout, le constructeur coréen apporte une connectique HDMI 2.1 sur son TV et autorise la 4K à 120 images par seconde. Il prend aussi en charge le taux de rafraîchissement variable, ou VRR, ainsi que le mode ALLM, tous deux utiles pour combattre le phénomène de déchirure d’écran et vous permettre de bénéficier en permanence d’une fréquence d’images fluides lors de vos sessions.

Et qui se fond de plus en plus dans le décor

C’est au niveau de la dalle que Samsung fait de modification. Pour éviter les reflets en cas de fortes sources de luminosités dans le salon, le téléviseur profite à présent d’un revêtement antireflet, mais également d’une dalle mate afin de reproduire au mieux la texture du papier ou d’une toile pour se fondre complètement dans le décor. Autrement le design reste atypique, proche d’un véritable tableau avec le cadre en bois. Et lorsqu’il est en veille, il peut afficher des tableaux ou des photos afin de se donner des airs de galerie d’art.

Pour finir, TizenOS est toujours de la partie et permet de naviguer de façon ergonomique dans les menus du téléviseur, tout en profitant des services et des applications compatibles comme Netflix, Prime Video, OCS, Disney+, Spotify, etc. Sachez également que ce TV est compatible avec Google Assistant, Alexa, Apple Homekit et permet de diffuser des contenus depuis son smartphone via AirPlay 2 ou Miracast.

Quel TV 4K choisir ?

Si vous souhaitez découvrir d’autres références pour les comparer avec le téléviseur Samsung de ce bon plan, nous vous invitons à lire notre guide des meilleures TV (QLED ou OLED) en 2022.

