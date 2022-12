Xiaomi 12X : le prix ce flagship killer est de plus en bas (-35 %)

En copiant une bonne partie des modèles plus haut de gamme, le Xiaomi 12X dispose d’une fiche technique qui a de quoi séduire. Aujourd’hui, il est d’ailleurs proposé à un prix plus abordable chez Cdiscount : 459 euros au lieu de 699 euros.

Parmi la douzième génération de smartphone Xiaomi, la version X copie ses grands frères, et propose des composants de très bon niveau, mais pour un prix plus contenu. Si le constructeur a déjà allégé la facture finale, le modèle 128 Go est aujourd’hui 240 euros moins chers que d’habitude.

Le Xiaomi 12X, un bon smartphone pour …

Son bel écran AMOLED FHD+ à 120 Hz

Son SoC performant : Snapdragon 870

Son module photo polyvalent

Sans oublier sa charge rapide 67W

Proposé à 699 euros, le Xiaomi 12X (128 Go) est actuellement en promotion à 459 euros sur Cdiscount.

Des allures de smartphone haut de gamme

Dans la famille des Xiaomi 12, le modèle X est le smartphone au bon rapport qualité-prix. Il copie en partie l’esthétique du 12, et présente un design aussi soigné avec les mêmes dimensions pour assurer une bonne prise en main. On a droit à une dalle de 6,28 pouces AMOLED en Full HD+ avec un taux de rafraichissement à 120 Hz pour une meilleure fluidité dans l’interface.

Il est difficile de le distinguer avec le Xiaomi 12, puisqu’il possède le module photo de son aîné avec un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 13 mégapixels et un télémacro de 5 mégapixels. La qualité devrait être au rendez-vous grâce au nouvel outil nommé CyberFocus, qui permettrait d’encore mieux gérer le focus automatique de l’appareil photo, notamment pour toujours repérer le visage et le corps du sujet.

Avec peu de concessions

Même s’il n’inclut pas le dernier processeur de Qualcomm, le 12X s’équipe du Snapdragon 870 associé ici à 8 Go de mémoire vive. Cette puce arrive à proposer des performances tout à fait honorables, et assure une bonne fluidité au quotidien. Vous pourrez jouer à vos jeux 3D préférés, utiliser vos applications ou faire du multitâche sans problème. La puce permet également d’accéder au réseau 5G.

L’autonomie est assez bonne, avec près de deux jours d’utilisation sur une charge. Et même sur ce modèle, on retrouve un chargeur rapide 67W qui aura besoin d’un peu moins de 40 minutes pour remplir les 4 500 mAh de la batterie.

Pour le faire bon choix : consultez notre guide

Si vous voulez comparer le Xiaomi 12X avec d’autres références récentes sur le même segment tarifaire, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 500 euros en 2022.

