Google Chromecast avec Google TV (HD) : voilà un cadeau pas cher pour Noël

Les clés HDMI sont la solution idéale pour connecter un téléviseur qui ne l'est pas. Le moment est bien choisi aujourd'hui pour s’en procurer une, puisque le Google Chromecast avec Google TV, dans sa version HD, est en promotion à moins de 30 euros.

La firme de Mountain View renouvèle son Chromecast avec Google TV et propose une version HD. Hormis sa définition qui change par rapport au modèle 4K, ce dernier garde le même esprit, à savoir diffuser sur le téléviseur ses contenus préférés. C’est une véritable box TV, avec en prime une télécommande et un design toujours aussi discret. Cette solution permet de connecter votre téléviseur sans y mettre le prix fort puisqu’elle bénéficie de 25 % de réduction.

Le Google Chromecast avec Google TV (HD), c’est quoi ?

Un look minimaliste et une télécommande avec Google Assistant

Les applications SVoD en 1080p

L’expérience Google TV

Au lieu d’un prix barré à 39,99 euros, le dongle Google Chromecast avec Google TV (HD) bénéficie de 25 % de remise et se trouve maintenant à 29,99 euros sur le site d’Amazon, mais aussi Darty, la Fnac et Boulanger.

Un look identique à la version 4K

Google lance un Chromecast avec Google TV (HD). Il reprend exactement le même design que celui sorti en 2020, et prend la forme d’un galet plat avec un petit câble HDMI qui dépasse et un port USB-C pour l’alimenter. Il se connecte tout simplement à l’arrière de votre téléviseur, sans avoir besoin de votre smartphone, ou tablette pour y accéder.

Un dongle efficace pour connecter son TV

Une fois brancher, l’installation est simple et rapide. Elle peut se faire directement sur le téléviseur avec la télécommande, ou de façon beaucoup plus pratique sur un smartphone depuis l’application Google Home et de scanner le code QR affiché. Au cours de l’installation, vous pourrez prétélécharger des services de SVoD tels que Netflix, Disney+, Prime Video, et bien d’autres.

Pour abaisser la facture, ce modèle est privé de la 4K et est plafonné à une qualité vidéo HD à 60 images par seconde. Cela reste néanmoins suffisant pour profiter de vos contenus, surtout si votre téléviseur n’est pas compatible 4K. Il est tout même compatible HDR10, HDR10+ et HLG et permet de lire des contenus Dolby Atmos sur les périphériques compatibles. Quant à l’interface, on retrouve une expérience Google TV pure, qui met en avant les contenus plutôt que les plateformes. L’OS est basé sur Android TV que l’on apprécie pour sa fluidité et sa facilité. Même s’il est toujours possible d’utiliser son smartphone, une télécommande est fournie pour naviguer dans l’interface.

Découvrez notre test sur la clé HDMI Google Chromecast avec Google TV (version 4K) pour en savoir plus.

D’autres solutions pour connecter votre TV

Afin de découvrir la concurrence du Google Chromecast avec Google TV dans le domaine et trouver le modèle qui correspond le plus à votre téléviseur, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide d’achat des meilleurs boîtiers multimédias du moment.

