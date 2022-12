En promotion, la Huawei Watch GT 3 Active est la smartwatch idéale à offrir pour Noël

Si vous êtes à la recherche d’une montre connectée, la Huawei Watch GT 3 Active est l’une des moins chères du moment. Vous pourrez profiter d'une smartwatch complète pour vous accompagner dans vos activités pour moins de 160 euros contre 249 euros.

Les montres connectées de Huawei proposent une meilleure expérience utilisateur grâce à HarmonyOS. Le modèle Watch GT 3 Active en profite et propose une fiche technique complète pour devenir le parfait compagnon à votre poignet. Elle constitue déjà un excellent rapport qualité-prix, mais aujourd’hui elle se retrouve encore moins chère grâce à cette réduction de 35 % sur Amazon.

Les points positifs de la Huawei Watch GT 3 Active

Un look soigné, avec un écran AMOLED de 1,43 pouce

La précision du GPS intégré et le suivi santé poussé

Une autonomie longue durée

Commercialisée à sa sortie au prix de 249 euros, la Huawei Watch GT 3 Active (en 46 mm) est aujourd’hui remisée à seulement 159 euros sur Amazon.

Imposante, mais élégante au poignet

Avec ses traits sportifs, la Huawei Watch GT 3 Active est une montre élégante très bien finie, mais surtout très imposante. Cela pourra d’ailleurs poser des soucis pour les petits poignets, car il s’agit du modèle 46 mm. L’avantage c’est qu’il possède un écran plus confortable et avoir une lisibilité plus claire des informations affichées sur l’écran. La navigation se fait à l’aide de la lunette rotative qui assure une bonne fluidité dans les menus et permet de ne pas toucher l’écran de la montre.

Elle offre un format circulaire avec un bel écran AMOLED de 1,43 pouce (466 x 466 pixels), aux bordures fines pour se fondre dans le boîtier en acier inoxydable. En plus d’être élégante, la montre sera agréable à porter grâce à son poids de seulement 43 grammes. Au niveau de l’interface, on a droit à HarmonyOS. Cet OS permet d’installer directement les applications depuis la montre. Le constructeur indique également avoir augmenté le nombre de partenariats avec des développeurs, pour télécharger des applications tierces depuis l’App Gallery. Et l’interface de la smartwatch de Huawei devient plus intuitive et fluide à l’utilisation.

Un suivi plus complet

Pour assurer le suivi quotidien, la tocante de Huawei est évidemment dotée de nombreux capteurs. La firme améliore l’aspect santé en renouvelant le capteur de fréquence cardiaque pour une mesure plus précise avec une marge d’erreur de moins de 7 %. Elle est aussi capable de mesurer la saturation d’oxygène dans le sang, et intègre un GPS dont la géolocalisation a elle aussi été améliorée pour obtenir des données plus précise et plus rapide. Plus surprenant : la montre est capable de mesurer la température de votre peau et donc de vous avertir en cas de fièvre. Quant au sport, on a le droit à une centaine de programmes d’entraînement, dont la natation, puisque la montre est étanche jusqu’à 5 ATM.

Le véritable point fort de cette version en 46 mm est son autonomie puisque le constructeur assure que la Watch GT 3 est capable de tenir 14 jours de suite en utilisation modérée. Ce score se réduit rapidement avec la fonctionnalité Always-On Display activé. En cas d’utilisation intensive, comptez plutôt une semaine. Cela reste un très bon score qui reste au-dessus de ce propose les marques telles qu’Apple ou Samsung.

Si vous souhaitez plus d’informations, nous vous invitons à lire notre test sur la Huawei Watch GT 3.

