Xiaomi Smart Band 7 : le cadeau vraiment pas cher pour vos proches à Noël

Avec des mesures de santé poussées et un écran plus large, le dernier bracelet connecté de Xiaomi est l'accessoire idéal pour celles et ceux qui cherchent à garder la forme. Et actuellement il coûte seulement 46 euros contre 69,90 euros à sa sortie.

Les bracelets connectés sont des accessoires parfaits pour vous aider à suivre vos activités sportives, mais aussi votre santé. Aujourd’hui ces petits tracker sont bourrés de fonctionnalités, proches parfois des montres connectées, pour offrir un suivi complet. Le Smart Band 7 de Xiaomi en est la preuve, il propose un suivi d’activité assez complet et convaincant surtout pour son prix qui est d’ailleurs plus accessible grâce à cette remise de plus de 20 euros sur son prix initial.

Que propose le Smart Band 7 ?

Un écran OLED plus large, de bonne qualité

Des mesures de santé précises, et un bon suivi côté sport

Une autonomie solide

Avec un prix de départ à 69,90 euros, le Xiaomi Smart Band 7 est bradé à seulement 46 euros sur le site Cdiscount.

Un bracelet presque inchangé

Le Band 7 reprend les fonctions principales du Band 6 sans pour autant tout changer. Le bracelet connecté conserve son design ovale discret avec sa couleur noire. Xiaomi élargit chaque année l’écran de son tracker, et le Smart Band 7 n’y échappe pas avec un écran AMOLED de 1,62 pouce (contre 1,56 pouce sur le Band 6) et profite même d’une meilleure résolution de 326 ppp (définition de 192 par 490 pixels).

Cet écran plus large sera plus confortable pour afficher les notifications de votre téléphone sur votre bracelet. On retrouve un mode always-on, ce qui fait que l’écran reste allumé constamment, de quoi regarder l’heure à tout instant ou de savoir si vous avez reçu une notification. En plus, on ne sent pas vraiment le bracelet au quotidien grâce à ses petites dimensions et son poids de 13,5 grammes.

Bardée de capteurs et des mesures précises

Pour assurer un bon suivi, le Smart Band 7 s’équipe d’un capteur de fréquence cardiaque, d’un accéléromètre et d’un gyroscope. De quoi mesurer tout un tas de données de santé et d’activité physique, surtout durant les séances de sport puisque plus de 110 modes de sport sont disponibles. Et le cardiofréquencemètre de cet appareil s’est révélé efficace et précis durant nos mesures. En revanche, pas de GPS sur ce bracelet connecté de Xiaomi. Il faudra emporter votre smartphone avec vous pour un suivi GPS lors de vos entraînements.

Du côté de la santé, ce bracelet connecté dispose d’un suivi du SpO2, c’est-à-dire la saturation en oxygène dans le sang. En plus de cela, on a aussi un suivi du sommeil et de la qualité de respiration pendant le sommeil, d’une surveillance du stress, ou encore un suivi de santé pour les personnes menstruées. Quant à l’autonomie, annonce une durée d’utilisation standard de 14 jours grâce à la batterie de 180 mAh. En utilisation intensive, à savoir avec le mode always-on et la mesure en continu de la fréquence cardiaque, il faudra tabler sur deux jours et demi plutôt.

Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez lire notre test sur le Xiaomi Smart Band 7.

