Amazfit Bip S : cette smartwatch avec 1 mois d’autonomie est à 30 € seulement pour Noël

Si vous souhaitez acheter une montre connectée pour suivre vos activités quotidiennes sans payer le prix fort, la Amazfit Bip S est une bonne solution. En ce moment, son prix chute à 29,09 euros contre 69,99 euros à habituellement.

Amazfit propose diverses montres connectées dans son catalogue afin de convenir à tous les budgets. La Bip S est d’ailleurs la solution conseillée pour les petits budgets. Elle propose de nombreuses fonctionnalités pour un prix contenu. Elle répond en grande partie aux besoins des utilisateurs qui souhaite garder la forme et cela pour moins de 30 euros grâce à cette réduction de près de 60 % de remise.

Les points à retenir sur la Amazfit Bip S

Une montre légère et confortable

Avec GPS intégré et des fonctionnalités sportives

Très endurante (40 jours d’autonomie annoncée)

Au lieu d’un prix barré à 69,99 euros, la montre connectée Amazfit Bip S coûte en ce moment 40 euros de moins sur Amazon et s’affiche à seulement 29,09 euros.

Une montre minimaliste confortable à porter

Esthétiquement, la Bip S d’Amazfit choisit de copier le format carré et arrondi des wearables d’Apple. Une fois au poignet, vous ne sentirez que peu de gêne, car elle a l’avantage d’être très légère (seulement 31 g) et peu encombrante. Fabriquée en polyuréthane, la montre pourra être en théorie immergée jusqu’à 50 mètres, grâce à son étanchéité 5 ATM.

Son écran de 1,28 pouce offre une résolution 176 x 176 pixels. Ce n’est pas la meilleure définition qui soit, mais il faut dire que c’est mieux que les 128 x 128 pixels du premier modèle. Elle sera donc de meilleure qualité et les informations à l’écran seront lisibles en plein jour. D’ailleurs son écran tactile vous permettra de lire vos notifications et y répondre aisément, ou de consulter quelques informations basiques comme la météo et de lancer une dizaine de programmes sportifs. Il est même possible de personnaliser le cadran jusqu’à 40 cadrans supplémentaires à télécharger.

Un suivi efficace pour le prix, mais surtout une autonomie longue durée

Cette version S apporte un atout non négligeable par rapport au modèle précédent, à savoir un GPS intégré. Résultat : elle est capable de proposer un suivi plus minutieux de votre position. Comme toute smartwatch, la Bip S prend en charge plusieurs modes sport, de la marche en extérieur au tapis de course en passant par le saut à la corde, le yoga ou la natation. Pour avoir un suivi complet, l’application fournit des données telles que l’affichage du trajet parcouru, la vitesse, la fréquence cardiaque, des rappels de distance et tout particulièrement des rappels de fréquence cardiaque excessive, afin de rendre vos entraînements plus sûrs. On retrouve également un « BioTracker » qui se chargera d’analyser votre rythme cardiaque, la surveillance du sommeil ainsi qu’un système d’évaluation de la santé.

Enfin pour la partie autonomie, le modèle S est bien loti et tient une durée de 40 jours si on utilise les fonctions de base d’après le constructeur. Ce chiffre est évidemment amené à varier dans le cadre d’une utilisation plus intensive. Avec la luminosité poussée au maximum et que le GPS est utilisé régulièrement, elle est plus proche des 15 voire 10 jours. Cela reste bien au-dessus des scores de certaines montres vendues plus cher, et vous n’aurez donc pas à la recharger tous les jours. Et avec une telle capacité, vous pourrez suivre votre sommeil beaucoup plus régulièrement qu’avec d’autres montres connectées.

