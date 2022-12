God of War, Spider Man, Stray… les meilleurs jeux PS5 sont en promotion pour Noël

Si vous avez déjà la PlayStation 5, ou que vous allez l'avoir à Noël, il vous faut des jeux. À l'approche des fêtes de fin d'année, de nombreux titres, allant du jeu indépendant au triple A, sont en forte promotion. De quoi vous faire passer un hiver au chaud avec la console next-gen de Sony.

Le jeu vidéo est un loisir très répandu en France. Selon les récents chiffres, 73 % de Français, soit 38 millions de personnes, ont joué au moins une fois dans leur vie. Eh oui, l’Hexagone est un pays de gamers et gameuses, qu’ils soient petits ou grands. La France a d’ailleurs été extrêmement bien représentée lors de la cérémonie des Game Awards, par exemple, avec des récompenses pour le jeu Stray développé par BlueTwelve Studio, basé à Montpellier.

Sony a d’ailleurs été particulièrement présent pendant la conférence de remise des prix de Geoff Keighley, avec de nombreuses récompenses raflées principalement par God of War Ragnarok, le dernier jeu en date de Santa Monica Studio. Ce jeu est d’ailleurs déjà moins cher à l’approche de Noël, comme beaucoup d’autres sur PlayStation 5. Avec cette sélection de jeux PS5 en promotion, vous n’aurez pas à payer plein pot. Vous pourrez ainsi faire plaisir à vous ou vos proches sans débourser 80 euros pour un seul jeu.

God of War Ragnarok : le deuxième GOTY de 2022

Si Elden Ring a remporté le prix de Game of the Year, God of War Ragnarok ne démérite pas, puisqu’il a gagné 6 récompenses, en passant du meilleur jeu action-aventure jusqu’à la meilleure histoire. C’est la suite du jeu sorti en 2018, et poursuit donc l’histoire de Kratos et Atreus. Vous aurez accès cette fois-ci aux neuf royaumes de Midgar, contre 6 dans le précédent opus. C’est tout simplement un must-have de cette fin d’année 2022 si vous avez une console PlayStation.

Ratchet & Clank Rift Apart : le jeu d’un lombax digne d’un film Pixar

Ratchet & Clank est une licence du studio Insomniac Games, qui existe depuis la PlayStation 2. Sur PS5, le célèbre lombax a fait son grand retour avec l’épisode Rift Apart, où il découvrira qu’il n’est finalement pas le seul être vivant de son espèce. Ce jeu profite à fond des performances et de l’architecture de la console next-gen de Sony, car vous pourrez passer d’un monde à l’autre sans temps de chargement grâce au SSD. Puis visuellement, c’est quasi comme un film Pixar. On aime !

Spider-Man Miles Morales : un avant-goût avant le deuxième épisode

Spider-Man Miles Morales est l’un des premiers jeux à avoir été disponible sur PlayStation 5. C’est la suite du premier opus sorti en septembre 2018 sur PS4, où l’on incarne cette fois-ci Miles Morales à la place de Peter Parker. L’île de Manhattan a un peu changé, puisque enneigée, et est encore plus belle qu’avant grâce aux ajouts du ray tracing. Les temps de chargement n’existent plus grâce au SSD, ce qui rend l’aventure encore plus fluide qu’avant. Toutefois, ne vous attendez pas à passer de longs moments à voltiger de toile en toile, parce que l’aventure se boucle en une huitaine d’heures.

Returnal : la boucle temporelle du gaming

Returnal est l’un des premières exclusivités qui a accompagné le lancement de la PlayStation 5. Le studio Housemarque est derrière cette petite pépite au gameplay exigeant, mais tellement jouissif. Votre personnage, nommé Selenne Vallos, est coincé dans une boucle temporelle. Vous devrez aussi redoubler d’efforts pour l’en défaire, au risque de recommencer au début, à répétition. Véritable die & retry, ce genre de jeux n’est pas pour tous les joueurs, puisqu’il faut savoir dépasser ses limites en étant très patient, un peu comme un Dark Souls.

Demon’s Souls : pour celles et ceux qui aiment mourir à répétition

Demon’s Souls est un remake du jeu du même nom, sorti le 5 février 2009 sur PS3. L’expérience originale n’a pas bougé, comprenez donc qu’il est toujours aussi dur qu’il ne l’était à l’époque. Il a juste été lifté pour un résultat de toute beauté sur PS5. C’était d’ailleurs la première exclusivité de la console next-gen de Sony au lancement, avec un rendu vraiment bluffant malgré l’absence de ray tracing. Si vous avez récemment joué ou fini Elden Ring, le dernier jeu de From Software, vous pourrez tenter l’expérience. Sachez toutefois que DS est bien différent de ER, puisque vous ne pourrez pas avancer dans le jeu tant que vous n’aurez pas battu le boss devant vous. Bonne chance !

Stray : le meilleur jeu indépendant de 2022

Stray est un jeu où vous contrôlez un chat, dans un univers post-apocalyptique où les humains sont tous remplacés par des robots reproduisant les mêmes comportements qu’eux, à l’intérieur d’une ville à l’atmosphère envoutante. Développé par les Français du studio montpelliérain, le jeu s’est fait récompenser lors des Game Awards à deux reprises, pour le définir tout simplement comme le meilleur titre indépendant de 2022. Il n’a pas une longue durée de vie, mais l’aventure vaut le détour, surtout si vous avez des chats à la maison.

The Last of Us Part 1 : les célèbres aventures d’Ellie et Joel en 4K

The Last of Us est l’une des franchises les plus juteuses de Sony PlayStation. En effet, c’est le premier jeu vidéo de la firme nippone qui aura bientôt droit à une adaptation en série télévisée, le 15 janvier prochain en exclusivité sur HBO. Le titre est sorti le 14 juin 2013 sur PS3. Il était tellement à la pointe de la technologie qu’il a ridiculisé la génération suivante de console, ici la PS4. Eh oui, il était difficile de voir le gap graphique entre les deux consoles tant le jeu était déjà magnifique. Il a eu ensuite droit à une suite encore plus extraordinaire en 2020, qui a d’ailleurs fait le même effet que le premier épisode, mais cette fois-ci avec la PS5. Bref, ce remake de A à Z baptisé Part 1 est un must-have, surtout si vous ne l’aviez pas fait à l’époque de la PlayStation 3.

