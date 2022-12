Redmi Pad : le prix de la tablette abordable de Xiaomi baisse avant les fêtes (-20%)

Vous cherchez une tablette à prix contenu pour Noël ? La Redmi Pad, dernière tablette entrée de gamme de Xiaomi, se trouve en promotion à 239,48 euros au lieu de 299,90 euros pour la version 128 Go.

Absent pendant plusieurs années sur le secteur des tablettes tactiles, Xiaomi est revenu en force avec sa Pad 5. Elle s’est d’ailleurs montrée convaincante et a récolté la note de 8/10 lors de notre test. La marque chinoise ne s’arrête pas là et présente une nouvelle ardoise à prix plus doux. Il s’agit de la Redmi Pad, une tablette entrée de gamme, qui garde la philosophie des téléphones de la marque du même nom. Elle dispose d’une fiche technique équilibrée pour un tarif attractif, qui le devient davantage grâce à cette réduction de 60 euros pour le modèle avec 128 Go de stockage.

Les points clés de la Redmi Pad

Un écran LCD de 10,6 pouces rafraichis à 90 Hz

Répond aux besoins du quotidien avec son SoC MediaTek Helio G99

Suffisamment endurante pour tenir une journée voire plus

Sortie au prix de 299,90 euros, la Xiaomi Redmi Pad (4+128 Go) est remisée à -20 % et s’affiche actuellement à seulement 239,48 euros sur Amazon.

Retrouvez la Xiaomi Redmi Pad (4+128 Go) à 239,48 € sur Amazon

Si votre budget est moins restreint, pour 100 euros de plus vous pouvez vous offrir la Xiaomi Pad 5 (256 Go) sur Cdiscount.

Retrouvez la Xiaomi Pad 5 (256 Go) à 339 € sur Cdiscount

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant la Xiaomi Redmi Pad. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La Xiaomi Redmi Pad au meilleur prix ?

Une tablette simple, mais maîtrisée

La Xiaoami Redmi Pad convient parfaitement pour consommer du contenu vidéo. Elle s’équipe d’un écran LCD IPS de 10,6 pouces en définition 2 000 × 1 200 pixels. Malgré l’absence de l’OLED, l’écran est lumineux et offre une bonne expérience de visionnage, mais aussi audio avec la présence de quatre haut-parleurs Dolby Atmos pour une meilleure immersion. S’ajoute à cela, un taux de rafraichissement à 90 Hz et vous aurez une navigation fluide et agréable.

Pour la conception, Xiaomi a pris le temps de la soigner en proposant un revêtement en métal et une finition mate au dos. Ce n’est pas la tablette la plus fine, mais avec son poids de 445 g, la prise en main reste agréable. Elle peut aussi être utilisée facilement d’une main et emmenée partout avec soi sans difficulté.

Efficace pour son prix

Côté performances, elle embarque une puce Helio G99 de MediaTek couplé ici à 4 Go de RAM. Cette configuration n’est pas la plus véloce, mais dans l’ensemble la tablette de Xiaomi répondra à la plupart des usages classiques comme : naviguer sur Internet, consulter les réseaux sociaux, binge watcher vos séries préférées, même jouer à des jeux 3D, mais pas avec les graphismes poussés au maximum et avec quelques pertes de framerate. Quant à l’expérience utilisateur, elle est fluide sur l’interface MIUI basée sur Android 12.

Afin de tenir la cadence, la firme chinoise propose une batterie de 8 000 mAh, pour 21 heures de visionnage vidéo, d’après la marque. C’est suffisant pour faire tenir l’appareil pendant deux jours, selon votre utilisation. Notez cependant que la charge plafonnée à 18 W ne permet pas de retrouver rapidement les 100 % d’énergie. Enfin, pour la partie photo on retrouve deux capteurs photo, un à l’avant et l’autre à l’arrière de 8 mégapixels.

Retrouvez la Xiaomi Redmi Pad (4+128 Go) à 239,48 € sur Amazon

Vous pouvez consulter notre prise en main sur la Xiaomi Redmi Pad pour en savoir plus.

Découvrez d’autres tablettes tactiles à petit prix

Pour comparer la Redmi Pad de Xiaomi avec la concurrence et découvrir les autres références disponibles sur le marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures tablettes abordables en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.