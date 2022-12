Dell : son laptop 2-en-1 équipé d’un i7 12e gen perd 300 € de son prix

Sur le marché des ordinateurs portables haut de gamme, Dell propose de très bonnes références qui allient performances, autonomie et design soigné. C’est le cas du modèle Inspiron 16 (7620) qui passe aujourd’hui de 1 299 euros à 999 euros sur Amazon.

Il est essentiel de choisir un PC portable facilement transportable, puissant et avec suffisamment d’autonomie pour encaisser une journée de travail sans broncher. Le Dell Inspiron 16 2-en-1 (7620) répond à tous ces critères grâce à sa fiche technique musclée et sa mobilité. Il a de nombreux atouts et la bonne nouvelle, c’est qu’en ce moment, il bénéficie d’une remise de plus de 20 % par rapport à son prix initial.

Que propose ce laptop Dell ?

De belles finitions avec une conception 2-en-1

Un processeur i7 12e génération + 16 Go de RAM + 512 Go SSD

Une bonne autonomie couplée à la charge rapide

D’abord affiché à 1299 euros, le PC portable Dell Inspiron 16 2-en-1 7620 est en ce moment disponible en promotion à 999 euros sur le site d’Amazon.

Un laptop premium convertible

Sur le Dell Inspiron 16 (7620), on ressent le savoir-faire du constructeur, qui délivre un design sobre et élégante très réussie. Malgré sa dalle imposante de 16 pouces, ce laptop prend peu de place avec son épaisseur de 1,8 cm et avec son poids de 2,2 kilos, il se glissera assez facilement dans un sac et sera le compagnon de route idéal. Avec son look discret et son châssis tout en finesse, cet ultrabook n’est pas pauvre en connectique, on retrouve deux ports USB-C Thunderbolt 4, un port HDMI 1.4, deux ports USB 3.2 Gen 1. Il y a même un lecteur de carte Micro-SD et une prise jack.

Dell fait le choix d’intégrer une dalle IPS en définition FHD+ (1 900 x 1 200 pixels) sur 16 pouces. L’immersion est au rendez-vous et son format 16:10 vous permet en plus de profiter de plus de contenus à l’écran pour faire du multitâche par exemple. Il se démarque surtout par sa polyvalence. Il pourra même pivoter à plat sur 360° grâce à ses charnières, pour s’utiliser comme une tablette, ou bien partager le contenu de votre écran avec d’autres personnes autour de vous de manière plus confortable.

Puissant et endurant pour tenir la cadence

Pour son Inspiron 16, le constructeur Dell l’équipe des meilleurs composants pour assurer au quotidien. Sous le capot, on retrouve ainsi la puissance d’un processeur Intel i7 de 12e génération (jusqu’à 4,7 GHz en boost) et un chipset graphique intégré. Avec une telle configuration, l’ultrabook de Dell a du répondant et se comporte comme un charme, pour faire tourner avec fluidité toutes vos applications sans problème. Ce laptop trouvera ces limites sur le gaming, car pas de carte graphique dédiée.

Ce modèle offre 16 Go de RAM pour faire tourner le multitâche. Et, si vous avez tendance à cumuler les données sur votre PC portable, vous serez ravis d’apprendre que l’Inspiron 16 dispose d’un SSD de 512 Go pour pouvoir conserver vos documents légers, ou bien des fichiers plus volumineux. De plus, le format est de type NVMe pour assurer des transferts rapides. Et, pour vous aider à rester productif tout au long de la journée vous pourrez profiter d’une bonne autonomie, mais c’est surtout la charge rapide que l’on apprécie, car en 1 heure de charge, vous récupérez 80 % de la batterie.

